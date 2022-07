La plateforme CoinEx devient le partenaire crypto exclusif de la Coupe du monde de rugby à XIII 2021 (RLWC2021), qui se déroulera à partir du 15 octobre en Angleterre. CoinEx devient ainsi la première entreprise du monde des cryptomonnaies à établir un partenariat avec la compétition.

CoinEx, premier partenaire crypto de la Coupe du monde de rugby 2021

La plateforme d'échange de cryptomonnaies CoinEx devient le partenaire crypto officiel de la Coupe du monde de rugby à XIII 2021 (RLWC2021). CoinEx devient ainsi la première société provenant de l'écosystème crypto à établir un partenariat avec la compétition internationale.

La seizième édition de la RLWC devait initialement se dérouler du 23 octobre au 27 novembre 2021, mais en raison des conditions sanitaires relatives au Covid-19, la compétition prendra place du 15 octobre au 19 novembre 2022 en Angleterre.

Haipo Yang, le PDG de CoinEx, se réjouit de ce partenariat, le premier d'ampleur avec le monde sportif pour l'exchange :

« Nous avons une réelle admiration pour ce que représente la RLWC2021. Le tournoi va ouvrir la voie à une nouvelle façon d'atteindre de nouveaux publics pour ce sport, et nous sommes ravis d'en faire partie grâce à notre partenariat. Ce sera la première activité de sponsoring majeure que nous entreprenons, et nous sommes impatients de travailler ensemble pour en faire un succès pour les deux parties. »

Le directeur général de la Coupe du monde de rugby à XIII, Jon Dutton, a également tenu à souligner l'importance de l'événement :

« Les sociétés crypto se sont récemment établies sur le marché du sponsoring sportif et je suis heureux que nous ayons pu introduire ce secteur innovant à la Coupe du monde de rugby. CoinEx est une entreprise mondiale et sa plateforme d'échange se veut sûre, stable, professionnelle et conforme, ce qui correspond à la valeur d'authenticité de RLWC2021. »

2 acteurs importants de leur écosystème

Fondée en 2017, CoinEx est une plateforme d'échange de cryptomonnaies qui dispose de nombreuses fonctionnalités : achat simplifié de cryptomonnaies, trading, contrat à terme ou encore un système d'airdrop.

Disponible dans plus de 200 pays et enregistrant plus de 3 millions d'utilisateurs, CoinEx a su développer un véritable écosystème, que ce soit avec son portefeuille multi-chain ViaWallet, sa propre blockchain CoinEx Smart Chain (CSC), ou encore OneSwap, son exchange décentralisé.

L'ensemble de ces outils est structuré autour du token CET, qui offre de nombreux avantages exclusifs à ses détenteurs au sein de la plateforme, mais qui agit également en tant que token natif de la blockchain CoinEx Smart Chain.

La Coupe du monde de rugby à XIII, quant à elle, se déroule tous les 4 ans et ce depuis 1954, lors de sa création en France. La compétition voit s'affronter 14 équipes internationales à travers une phase de poules, laquelle est suivie de qualifications jusqu'à la finale.

