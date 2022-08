La plateforme CoinEx comptabilise désormais plus de 600 cryptomonnaies disponibles au trading sur son site. En proposant une liste de cryptomonnaies continuellement enrichie à travers un processus d'étude et de sécurité rigoureux, CoinEx promet de ne proposer que des projets sûrs pour ses utilisateurs.

Cet article est écrit en partenariat avec CoinEx (en savoir plus)

CoinEx propose maintenant plus de 600 cryptomonnaies

L'exchange CoinEx franchit une nouvelle étape en listant dès à présent plus de 600 cryptomonnaies. En parallèle, la plateforme couvre désormais l'accès à plus d'un millier de marchés de trading sur des secteurs aussi variés que la finance décentralisée (DeFi), les tokens non fongibles (NFTs), la GameFi et le metaverse.

CoinEx a également revu l'organisation de son tableau de listing, et propose un large panel d'outils pour surveiller l'évolution sur les marchés des différentes cryptomonnaies. Ces dernières sont également classées par catégories (AMM, Fan Token, GameFi, etc.).

Dans un communiqué transmis à Cryptoast, CoinEx explique que l'accroissement du nombre de cryptomonnaies proposées au trading nécessite un contrôle permanent et rigoureux de ces actifs, et ce d'autant plus dans un contexte de bear market où la sécurité des fonds des utilisateurs demeure primordiale.

L'exchange explique notamment son ambition à long terme et la recherche d'une qualité de produits permanente plutôt que le choix d'une expansion à l'aveugle qui a déjà pu coûter la place à bon nombre d'exchanges.

Ainsi, l'entretien de la qualité permet à CoinEx de sortir son épingle du jeu et de continuer à se développer sereinement, et ce indépendamment du marché, qu'il soit haussier ou baissier.

Découvrir CoinEx

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués ( en savoir plus

👉 Retrouvez notre tutoriel complet de la plateforme CoinEx

Un listing méticuleux pour la sécurité des utilisateurs

Selon Haipo Yang, le fondateur de CoinEx, le listing de cryptomonnaies doit être traité à part entière comme une phase de développement de produit, ce qui induit une étude sérieuse des projets souhaitant être listés sur la plateforme.

Ce processus rigoureux de vérification est assuré par plusieurs équipes différentes, notamment la CoinEx Institution et le Listing Committee, lesquelles sont chargées d'inspecter les structures des différentes cryptomonnaies et de leur projet sous-jacent.

Les critères de sélection de CoinEx concernent le modèle économique du projet, ses perspectives, l'évaluation de ses risques, le concept, la technologie utilisée ainsi que l’ analyse de l'équipe chargée de son développement.

Une fois cette première étape franchie pour une cryptomonnaie, cette dernière passe ensuite dans les mains d'équipes spécialisées dans les affaires commerciales, le marketing, la technologie et l'étude de produits.

Ainsi, le moindre projet présentant une quelconque faille ou ne répondant pas aux exigences de CoinEx se verra systématiquement refusé afin de ne proposer que des cryptomonnaies jugées comme fiables aux utilisateurs de la plateforme.

Avec plus de 600 cryptomonnaies listées sur sa plateforme, CoinEx est désormais à égalité avec Binance en termes de cryptomonnaies proposées au trading.

Découvrir CoinEx

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués ( en savoir plus

👉 Pour en savoir davantage, rendez-vous sur le site de CoinEx

Réseaux sociaux & liens utiles

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! mail@toast.com Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page présente des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article sont affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens. Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.