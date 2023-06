La plateforme d’échange CoinEx forcée de fermer aux États-Unis Un signe de plus de l’environnement réglementaire particulièrement hostile outre-Atlantique. La plateforme d’échange CoinEx a été sommée de cesser de proposer des services aux États-Unis, elle devra également s’acquitter d’une amende de 1.7 million de dollars. Que lui reproche-t-on ? CoinEx ferme ses portes aux États-Unis […]

La plateforme d’échange CoinEx forcée de fermer aux États-Unis

Un signe de plus de l’environnement réglementaire particulièrement hostile outre-Atlantique. La plateforme d’échange CoinEx a été sommée de cesser de proposer des services aux États-Unis, elle devra également s’acquitter d’une amende de 1.7 million de dollars. Que lui reproche-t-on ?

CoinEx ferme ses portes aux États-Unis

La procureure générale de New York, Laetitia James, avait annoncé des poursuites au mois de février dernier. C’est l’accusation habituelle qui était retenue : la procureure estimait que CoinEx proposait des ventes de « securities », ou valeur mobilières, sans s’être au préalable enregistré. La plainte affirmait donc que CoinEx se présentait faussement comme une bourse d’échange de cryptomonnaies.

Et la Cour suprême de l’État de New York a jugé qu’elle avait raison. La plateforme est condamnée à cesser de fournir des services aux clients situés dans l’État de New York. Par ailleurs, il n’est plus possible pour les autres utilisateurs américains de créer des comptes, et les comptes américains existants ne pourront plus être utilisés que pour des retraits.

La plateforme est donc de facto interdite aux États-Unis. C’est notable car la plainte est à l’origine strictement basée dans l’État de New York. La procureure générale a par ailleurs confirmé son hostilité au secteur dans le communiqué :

« L’accord trouvé aujourd’hui devrait servir d’avertissement pour les entreprises crypto […]. Nous continuerons de poursuivre les entreprises crypto qui ignorent impudemment la loi, trompent leurs investisseurs, et mettent les New-Yorkais en danger. »

🔴 DIRECT – Suivre la croisade de la SEC contre les cryptomonnaies en temps réel

Le meilleur moyen de sécuriser vos cryptomonnaies ? ? Achetez, échangez, faites fructifier et gérez plus de 5 500 cryptos

Une amende de 1.7 million de dollars pour CoinEx

Ce positionnement est manifeste dans le titre du communiqué : « La procureure générale James récupère 1,7 million de dollars à une plateforme de cryptomonnaie qui opérait illégalement ». Les utilisateurs situés à New York peuvent ainsi récupérer l’équivalent de leurs investissements en cryptomonnaies. Et CoinEx doit s’acquitter d’une amende de 600 000 dollars.

New York est réputé pour son cadre réglementaire très strict, et les dernières initiatives de la procureure générale en sont un signe de plus. Laetitia James a ainsi déjà poursuivi d’autres plateformes comme KuCoin, Nexo ou Celsius.

Ces affaires montrent bien que les États-Unis ne sont définitivement plus un havre pour les cryptomonnaies. De plus en plus d’entreprises crypto choisissent de cesser d’y proposer leurs services, de manière préemptive, ou lorsqu’elles y sont forcées. Nous assistons donc au début d’une grande redistribution.

👉 Écoutez cet article et toutes les autres actualités crypto sur Spotify

Cryptoast Research Notre service dédié aux investisseurs en cryptomonnaies. Obtenez des analyses en temps réel et optimisez votre portefeuille crypto.

Source : procureur général de New York, communiqué

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page présente des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article sont affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.