Sur Lise, ST Group lève 2,07 millions d'euros via la 1re IPO tokenisée de l'histoire

La bourse française Lise vient d'écrire une page de l'histoire des marchés financiers. L'IPO de ST Group, PME aéronautique toulousaine, s'est bouclée avec succès et le marché secondaire a ouvert le samedi 25 avril à 18h00. Voici le bilan complet de l'opération.

Une IPO historique pour une PME française

Lancée le 9 avril 2026 à 18h00, l'introduction en bourse de ST Group sur Lise s'est officiellement clôturée avec une levée de 2,07 millions d'euros, pour 113 525 actions émises au prix unitaire de 18,25 €.

L'opération s'est bouclée en moins de 4 mois entre le lancement du projet et la cotation, là où une IPO traditionnelle s'étire généralement sur bien plus de temps. Un signal fort sur la capacité du modèle de Lise à simplifier et accélérer l'accès aux marchés boursiers pour les PME.

Le profil des souscripteurs est peut-être le chiffre le plus parlant de cette opération. Les investisseurs particuliers ont représenté 97 % des souscripteurs et 65 % du montant total levé. Leur âge médian s'établit à 46 ans et 27 % avaient moins de 30 ans.

Sur le plan géographique, 68 % des ordres provenaient de régions françaises, hors Île-de-France : la preuve que des marchés accessibles numériquement peuvent démocratiser l'investissement bien au-delà des grandes places financières.

Mais le chiffre le plus révélateur reste celui-ci : 60 % des ordres ont été passés en dehors des horaires traditionnels d'ouverture des marchés. Lise est aujourd'hui la seule bourse régulée ouverte 24h/24, 7j/7 et cela semble être un critère de choix pour les investisseurs.

Des fonds institutionnels ont également participé à l'opération, confirmant que l'infrastructure de Lise est capable d'accueillir aussi bien des professionnels que des particuliers.

👉 Retrouvez l'action de ST Group sur Lise

Un marché secondaire ouvert en plein week-end

Samedi 25 avril à 18h00, le marché secondaire de ST Group a ouvert sur Lise. Et dès le lendemain, dimanche 26 avril à 20h54, une première transaction a eu lieu.

Entre l'ordre et le règlement-livraison : aucune chambre de compensation, aucun délai. L'acheteur a été immédiatement inscrit, en son nom propre, dans le registre de l'émetteur. L'ensemble du cycle : exécution, règlement, livraison et inscription s'est déroulé en moins d'une seconde.

Sur un marché traditionnel, ce même scénario aurait été impossible : les bourses sont fermées le week-end et le délai de règlement standard est de 2 jours ouvrés.

C'est précisément là que réside la force de Lise et de la tokenisation. Si ce modèle se confirme dans le temps, il pourrait redéfinir les standards de fonctionnement des marchés financiers, pas seulement pour les PME, mais pour l'ensemble du secteur.

Quelle suite pour Lise ?

Plusieurs sociétés préparent déjà leur IPO sur la plateforme et la feuille de route prévoit l'intégration progressive de nouveaux instruments : obligations, fonds, puis produits dérivés.

Les actions ST Group sont désormais cotées en continu sur Lise, accessibles via Bloomberg sous le ticker STGPLISE, dans le cadre d'un partenariat avec Kaiko.

Pour Mark Kepeneghian, PDG de Lise, le message est clair : cette IPO est la première d'une longue série qui va redynamiser les PME et ETI, et la preuve que la France et l'Europe peuvent encore être pionnières sur des ruptures technologiques majeures :

Au-delà de cette opération, cette première confirme qu'une Place financière européenne peut contribuer à définir les standards des marchés de capitaux de demain, aux côtés des initiatives américaines et asiatiques. Mark Kepeneghian, PDG de Lise

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