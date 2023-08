Le Sultanat d’Oman ouvre un centre de mining à 370 millions de dollars

Le Sultanat d’Oman rejoint la liste des pays du Golfe qui misent sur les cryptomonnaies. Le gouvernement vient en effet d’annoncer un nouveau centre de mining, qui vise à promouvoir les cryptomonnaies dans le pays. Zoom sur cette initiative.

Le sultanat d’Oman mise sur les cryptomonnaies

Comme le rapporte le média local Oman Observer, le ministère des transports, des communications et des technologies de l’information ont inauguré ce nouveau hub cette semaine. Situé dans la « free zone » de Shalalah, le centre de mining d’Oman est valorisé à 370 millions de dollars.

Le projet pilote est déjà en ligne : le centre est alimenté par 11 mégawatts d’électricité, et plus de 2 000 machines. Celles-ci sont fournies par le géant chinois du mining, Bitmain. Le but affiché est de faire grimper le nombre de machines à 15 000 d’ici à octobre, et d’ouvrir un second centre à Al Jabal Al Akhdar. Selon le PDG de Moonwalk Systems, Sam Ferdows, le centre de mining d’Oman servira aussi à éduquer les habitants du pays à la blockchain.

👉 Pour aller plus loin, découvrez notre guide – C’est quoi le mining de cryptomonnaies ?

La plateforme Just Mining devient Meria

Risque élevé de perte en capital ( en savoir plus

D’autres centres de données ouverts localement

D’après le ministère des technologies, le gouvernement a déjà ouvert un centre de traitement des données (data center) en novembre dernier, qui lui a été valorisé à environ 390 millions de dollars. Le but affiché d’Oman est clair : devenir une destination de pointe pour le traitement et l’utilisation de données numériques dans la région.

Les pays du Golfe se montrent historiquement frileux en ce qui concerne les cryptomonnaies, mais on observe des signes d’ouverture ces derniers mois. Le géant Binance a ainsi obtenu coup sur coup une licence à Bahreïn, ainsi qu’un accord de principe pour s’établir à Abu Dhabi. Ce n’est cependant pas le cas partout. L’on apprenait en juillet dernier que le Koweït avait ainsi interdit totalement le minage et les paiements en cryptomonnaies. L’ouverture d’un centre de mining à Oman est donc notable, et pourrait augurer d’une ouverture généralisée au secteur de la blockchain.

👉 Écoutez cet article et toutes les autres actualités crypto sur Spotify

Confus et dépassé par les cryptomonnaies ? 🤔 Décelez les opportunités et prenez des décisions d'investissement éclairées 🔎

Source : Oman Observer

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.