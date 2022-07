Su Zhu, le co-fondateur de Three Arrows Capital (3AC), accuse ses liquidateurs de ne pas coopérer

Récemment placé sur ordre de liquidation, le fonds d'investissement Three Arrows Capital (3AC) continue de faire parler de lui. Su Zhu, un de ses co-fondateurs, a déclaré, preuve à l'appui, que ses liquidateurs refusaient de coopérer. Ainsi, les 2 parties concernées se renvoient la balle.

Three Arrows Capital dans le brouillard

Après plus d'un mois de silence, Su Zhu, un des co-fondateurs du fonds d'investissement Three Arrows Capital (3AC), s'est exprimé via Twitter, indiquant que ses liquidateurs refusaient de coopérer.

Une déclaration à l'exacte opposée des informations révélées il y a 2 jours. Effectivement, c'était alors les créanciers du fonds spéculatif qui accusaient les 2 cofondateurs de 3AC d'être absents.

Sadly, our good faith to cooperate with the Liquidators was met with baiting. Hope that they did exercise good faith wrt the StarkWare token warrants. pic.twitter.com/CF73xI8r6n — Zhu Su 🔺 (@zhusu) July 12, 2022

« Malheureusement, notre bonne volonté de coopérer avec les liquidateurs s'est heurtée à des appâts, » écrit-il ainsi via le tweet, captures d'écran à l'appui de 2 mails envoyés par Advocatus Law LLP, le cabinet d'avocats défendant Three Arrows Capital suite à son placement en liquidation par un tribunal des Îles Vierges britanniques à la fin du mois de juin.

Selon lui, les avocats défendant les créanciers du fonds d'investissement se limitent à demander un certain nombre de documents sans réellement coopérer « de bonne foi » afin de trouver un terrain d'entente avec les 2 co-fondateurs.

Selon une information exclusive de nos confrères de The Block, la première réunion tenue par les créanciers de Three Arrows Capital aura lieu le 18 juillet et sera régie par Teneo, la société de conseil new-yorkaise chargée de la procédure de liquidation.

Rappelons qu'afin de se protéger, Three Arrows Capital s'est placée sous la protection du chapitre 15 des États-Unis relatif aux sociétés en faillite afin de leur permettre de coopérer avec la justice et leurs créanciers.

Un investissement dans Starkware compromis

Parmi ses nombreux investissements, Three Arrows Capital avait prévu d'investir dans le futur token de Starkware, une solution de scaling pour la blockchain Ethereum (ETH).

Et selon le second email présenté par Su Zhu, les liquidateurs n'auraient pas fait le nécessaire pour faire prévaloir ce droit, faisant ainsi perdre « une valeur substantielle » à Three Arrows Capital. Précisons que 3 AC avait investi à hauteur de 75 millions de dollars lors d'une levée de fonds de Starkware en mars 2021.

Cela aurait pour effet, selon l'avocat, de porter préjudice à l'ensemble des parties concernées par l'évolution de 3AC :

« Leurs droits en tant que créanciers, investisseurs et actionnaires de la société ont été lésés. La conduite des liquidateurs sur l'exercice starkware peut constituer un manquement à leurs devoirs, dont ils doivent répondre devant les créanciers, les investisseurs et les actionnaires de la société. »

En attendant, comme il est écrit dans le mail capturé plus tôt, Su Zhu et Kyle Davies, les 2 co-fondateurs de Three Arrows Capital, n'ont pas participé à l'appel prévu le 12 juillet avec leurs liquidateurs, dans l'attente d'une communication plus appropriée :

« En fonction de votre réponse, nous vous ferons savoir quand nos clients pourront raisonnablement s'entretenir avec vous. »

