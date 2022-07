Celsius change de cabinet d'avocat et rembourse 20 millions de dollars à Aave

Bien que la communication de Celsius soit évasive depuis un moment, nous apprenons que l'entreprise se dote d'un nouveau cabinet d'avocat afin de peaufiner les éventuelles possibilités concernant son futur. En parallèle, la société, toujours en difficulté, vient de rembourser 20 millions de dollars à la plateforme Aave.

Celsius se restructure autour d'un nouveau cabinet

La plateforme de prêts de cryptomonnaies Celsius, en position de fragilité depuis maintenant plus d'un mois, va se restructurer autour d'un nouveau cabinet d'avocat spécialisé dans le conseil d'entreprises, selon une information du Wall Street Journal. Les possibilités évoquées ont notamment fait mention du dépôt de bilan.

La firme abandonne donc le cabinet d'avocats Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP, recruté à la mi-juin, au profit de Kirkland & Elis LLP, un cabinet international spécialisé dans les fusions-acquisitions, le capital-investissement ou encore les fonds souverains. Précisons qu'il s'agit également du cabinet chargé d'accompagner Voyager Digital dans le cadre de sa procédure de mise en faillite, cette dernière devant entre 1 à 10 milliards de dollars à ses créditeurs.

La dernière déclaration officielle en date de Celsius date du 30 juin, à travers laquelle l'entreprise assurait qu'elle continuait à prendre des mesures importantes pour « préserver et protéger les actifs », évoquant notamment des « transactions stratégiques », faisant ainsi écho à la proposition de rachat - restée sans réponse - émise par Nexo à son endroit le mois dernier.

À la fin du mois de juin, le précédent cabinet d'avocats de Celsius avait notamment plaidé en faveur d'un recours au chapitre 11 de la loi sur les faillites des États-Unis. Cette procédure permet aux entreprises de continuer leurs opérations habituelles tout en se protégeant lorsqu'elles sont dans l'impossibilité de payer leurs créanciers.

Des créances remboursées petit à petit

Endettée au moins à hauteur de plusieurs centaines de millions de dollars, Celsius a remboursé 20 millions de dollars sous forme d'USDC à Aave dans la nuit du 10 au 11 juillet, selon les données d'Etherscan.

Aussi, selon Zapper, les différents wallets identifiés comme appartenant à Celsius totalisent une valeur de plus de 1,4 milliard de dollars, avec des dettes restantes partagées entre Aave (plus de 130 millions de dollars) et Compound (85 millions de dollars).

Notons qu'il ne s'agit ici que d'une partie des fonds de Celsius, et que la plupart de ceux restants sont hébergés sur des exchanges.

Celsius avait remboursé 41,2 millions de dollars sous forme de DAI à Maker jeudi 7 juillet, libérant ainsi l'accès à quasiment 22 000 wBTC, soit 440 millions de dollars à ce moment-là. Sa dette totale s'allège donc petit à petit, mais rien n'est joué, notamment car la confiance de ses investisseurs sera probablement la chose la plus compliquée à regagner.

Rajoutons à ce sujet qu'un ancien sous-traitant de Celsius a récemment porté plainte contre la plateforme, l'accusant d'avoir bâti une pyramide de Ponzi en gonflant artificiellement les taux de rendement promis, et ce afin de combler ses propres erreurs.

Dans son récent rapport, Arkham Intelligence, une firme spécialisée dans l'analyse on-chain, a indiqué que le business model de Celsius reposait sur le fait d'empocher l'écart entre les rendements promis et les intérêts versés aux utilisateurs de la plateforme. Le rapport se conclut ainsi :

« Les tableaux de bord des comptes des utilisateurs de Celsius les ont éventuellement informés qu'ils accumulaient des récompenses en crypto qui n'existaient pas réellement. »

