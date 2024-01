La DAO d'Aave délivre une quantité de mesures pour améliorer la stabilité du stablecoin GHO

L'organisation autonome décentralisée (DAO) du protocole Aave annonce 2 mises à jour importantes pour son stablecoin GHO. La première, déjà effective, a permis au GHO de se rapprocher sensiblement de son ancrage au dollar.

Le GHO d'Aave reçoit une série de mesures pour améliorer sa stabilité

L'organisation autonome décentralisée (DAO) du protocole Aave vient d'officialiser l'arrivée de 2 mises à jour majeures concernant le GHO (se prononce GO), son stablecoin sur-collatéralisé lancé au mois de juillet dernier.

👉 Lisez notre fiche pour tout savoir sur le protocole open source Aave, pionnier de la DeFi

Effectivement, depuis son lancement, le stablecoin d'Aave n'était encore jamais parvenu à s'ancrer sur le cours du dollar, qu'il est censé représenter. Cela s'explique par la décentralisation du stablecoin, qui a dû voir son fonctionnement intrinsèque débattu et voté au sein de la DAO du protocole, comme nous l'a confirmé Marc Zeller, fondateur de l'Aave Chan Initiative (ACI) :

« Le GHO a connu un lancement décentralisé impliquant plusieurs acteurs de la DAO d'Aave. Il a fallu un certain temps pour déployer les différents modules travaillant en synergie afin d'atteindre le peg et le maintenir. »

Par conséquent, et alors que différentes mises à jour ont déjà été appliquées au GHO, la DAO a approuvé l'intégration d'un module de sécurité visant à renforcer la résilience à la fois d'Aave, mais également de son stablecoin. Une intégration initialement proposée par Aave Labs en partenariat avec l'ACI.

Concrètement, les détenteurs de GHO pourront désormais les placer au staking dans le module de sécurité d'Aave, au sein duquel il est déjà possible de staker du token AAVE ou de l'ABPT. Cela leur permettra de recevoir des stkGHO en retour.

« Le comité de liquidité d'Aave permet de façonner la liquidité secondaire pour maintenir le peg et rendre le GHO aussi liquide que possible. Le module de sécurité stkGHO agit comme un puits de liquidité et protège le protocole avec un actif stable. » Marc Zeller

À l'heure où nous écrivons ces lignes, le staking de GHO dans le « safety module » est récompensé à hauteur de 22,01 % d'APR.

Proposal for StkGHO passed the governance, enabling native yield on GHO while adding stableassets into the Aave Safety Module https://t.co/naZTP88sGX — Stani^ (@StaniKulechov) January 25, 2024

En intégrant son stablecoin au module de sécurité, Aave souhaite améliorer sa résilience à l'aide d'un actif par définition stable, et donc moins volatil que le token AAVE. Ce module se définit comme une trésorerie dont les fonds peuvent être utilisés dans le cas hypothétique où le protocole Aave se retrouverait en déficit auprès de ses fournisseurs de liquidités.

Trade Republic : touchez 4 % d'intérêts par an sur les liquidités non investies

Risque élevé de perte en capital ( en savoir plus

Le stablecoin d'Aave désormais presque à 1 dollar

Selon le communiqué d'Aave, la deuxième amélioration résultera d'un débat au sein de la DAO du protocole, et fait actuellement l'objet d'un vote (pour le moment avec 100 % de votes positifs). Cette dernière concerne l'ajout du GHO Stability Module (GSM), visant à faciliter la conversion entre le GHO et l'USDC ainsi que l'USDT, les 2 stablecoins les plus capitalisés du marché.

Le GSM permettra d'une part à la DAO d'Aave de récolter davantage de fonds, mais également de minimiser la volatilité du stablecoin GHO.

« Bientôt, nous aurons le GSM (GHO Stability Module) qui permettra d'acheter et de vendre le GHO avec un slippage minimal, et qui sera utile lorsque le prix de GHO dépassera 1 dollar. Le GHO steward permet un ajustement rapide du taux d'emprunt du GHO pour rester en phase avec le marché global. Le GHO, crosschain grâce au CCIP de Chainlink, permet au GHO d'être utilisé dans les layer 2. » Marc Zeller

👉 Comment acheter des tokens AAVE ? Mode d'emploi en 2024

La première mise à jour, déjà effective donc, semble avoir porté ses fruits. Après plusieurs mois tumultueux, le cours du GHO se rapproche aujourd'hui sensiblement du dollar.

Évolution du cours du stablecoin GHO de son lancement à aujourd'hui

Le cours du token AAVE est en hausse de 3 % sur les dernières 20 heures, et s'échange actuellement à 90 dollars.

💡 Vous voulez en savoir plus ? Visionnez notre interview de Marc Zeller, fondateur de l'Aave Chan Initiative (ACI)

Cryptoast Research : ayez un temps d'avance sur le marché crypto

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.