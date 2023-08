Aave débarquera sur Base cette semaine suite à un vote de gouvernance réussi

Aave, le protocole de finance décentralisée (DeFi), s'apprête à faire son entrée sur Base, le nouveau layer 2 d'Ethereum de Coinbase, après avoir remporté un vote de gouvernance avec 100 % de voix favorables. Cette intégration devrait ouvrir la voie à de nouvelles opportunités pour les 2 plateformes dans le secteur de la DeFi.

Aave arrive bientôt sur Base

Le protocole de finance décentralisée (DeFi) Aave va faire son intégration cette semaine sur Base, le layer 2 d'Ethereum (ETH) récemment lancé par Coinbase, suite à un vote de gouvernance. Après 3 jours de vote, la proposition a été accueillie à l'unanimité sur l'organisation autonome décentralisée (DAO) d'Aave, récoltant 100 % de voix favorables.

Stani Kulechov, le fondateur d'Aave, a réagi à la nouvelle sur X (anciennement Twitter) :

Selon la proposition initiale, ce nouveau déploiement (exclusif à Aave V3) devrait permettre au protocole DeFi de profiter de la base d'utilisateurs de Base, tout en permettant à cette dernière de profiter des opportunités d'Aave, qui comprennent entre autres des prêts de cryptomonnaies et l'élaboration de stratégies de rendements :

« Cela permet à Aave de tirer parti des intégrations de Coinbase, des rampes d'accès pour les monnaies fiat et de l'accès à plus de 110 millions d'utilisateurs et à plus de 80 milliards de dollars d'actifs dans l'écosystème de Coinbase. Pour Base, le déploiement de la base de code d'Aave V3 élargit l'expérience on-chain en favorisant une diversité de plateformes DeFi et en introduisant des protocoles de prêt phares et fiables. »

Lors de son déploiement, Aave V3 listera le wETH, le cbETH et l'USDbC sur Base selon les paramètres recommandés par Gauntlet et ChaosLabs.

Un déploiement prometteur

Profitant de l'aura de Coinbase, Base affiche déjà des statistiques prometteuses : 14,4 millions de transactions, plus de 218 000 smart contracts, 3 millions de blocs produits, et ce pour environ 100 000 wallets actif au quotidien. Avec plus de 239 millions de dollars de valeur totale verrouillée (TVL), Base siège à la 5e place du podium des layers 2 pour Ethereum, et ce alors que son mainnet n'a été ouvert au grand public que le 10 août dernier.

Autrement dit, cela constitue un positionnement stratégique pour Aave dans un environnement encore tout à fait nouveau. Le protocole de prêt se retrouvera ainsi aux côtés d'applications DeFi comme Beefy, SushiSwap ou encore Compound pour offrir une nouvelle palette d'outils aux utilisateurs de Base.

Un nouveau marché qui devrait faire souffler un vent d'air frais sur Aave après que le protocole ait perdu 19 % de valeur totale verrouillée sur les 30 derniers jours, en partie suite à l'attaque subie par Curve, bien que cela ait surtout concerné Aave V2.

Le cours du token AAVE a particulièrement souffert sur les 30 derniers jours, avec une baisse de 24 %. Ce dernier s'échange actuellement à 55,5 dollars avec une capitalisation boursière de 63,6 millions de dollars, ce qui le place à la 47e place des cryptomonnaies sur cette métrique.

Sources : Blockscout, DefiLlama

