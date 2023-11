Aave : un hacker signale un bug au protocole, ce dernier prend des mesures

Samedi soir, les équipes du protocole de finance décentralisée (DeFi) Aave ont informé leur communauté qu’un rapport de sécurité avait été envoyé par un hacker whitehat via le programme de prime aux bogues, faisant état d’une faille pouvant jusque-là être exploitée.

Par mesure de précaution, le marché Ethereum V2 a été mis en pause. D’autre part, une série d’actifs sur les marchés Avalanche V2, Polygon V3, Arbitrum V3 et Optimism V3 ont été gelés. Grâce à ceci, la faille a ainsi été rendue inexploitable dans l’attente d’un correctif à long terme et le protocole explique que les actifs sont en sécurité :

Today we received a report of an issue on a certain feature of the Aave Protocol. After validation by community developers, the guardian has taken the following temporary prevention measure (no funds are at risk):

— Aave (@aave) November 4, 2023