Airdrop : Aave lance le programme Merit — Comment participer ?

De par sa place de leader au sein de la finance décentralisée (DeFi), Aave ne figurait pas spontanément sur la liste des protocoles susceptibles d’effectuer un airdrop cette année, tant celui-ci est déjà bien établi.

Pourtant, Marc Zeller, le fondateur de l’Aave Chan Initiative (ACI), a présenté cette semaine le programme Merit, qui vise à récompenser les utilisateurs fidèles à l’application et menant des opérations en phase avec les valeurs d’Aave :

Merit is live, first wETH airdrop is available for claiming.

Cutoff date was block 19425717 (March 14th)

Round Two will be dropped ~45 days from now.

Merit GHO airdrop next week this snapshot is not taken yet.https://t.co/6etFD06pwh (redirect to @AngleProtocol Merkl app) pic.twitter.com/q1tnNMaBUx

— Marc “Chainsaw” Zeller 👻 🦇🔊 (@lemiscate) March 19, 2024