Justin Sun se dit prêt à investir 5 milliards de dollars pour sauver des entreprises en difficulté

Le bear market, période plutôt globalement compliquée pour l'ensemble de l'écosystème, a au moins le mérite de permettre de voir qui sont les acteurs qui s'en sortent le mieux, et donc lesquels semblent organisés de façon à durer. Un phénomène dont le contraste est amplifié par les récents déboires du fonds d'investissement Three Arrows Capital (3AC), de Celsius ou encore de Voyager Digital.

Après Sam Bankman-Fried, le PDG de FTX, qui indiquait il y a tout juste quelques jours qu'il tenait « quelques milliards » à disposition pour aider des entreprises en difficulté, c'est Justin Sun, le fondateur de Tron (TRX), qui se dit « prêt à servir ».

We are friends with everyone and are always ready to serve. https://t.co/WBXwG5GDqL

— H.E. Justin Sun 🅣🌞🇬🇩 (@justinsuntron) July 8, 2022