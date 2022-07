Les fondateurs de Three Arrows Capital (3AC) refusent de coopérer et sont pour le moment introuvables

Les difficultés et les incertitudes s'accumulent pour le fonds d'investissement Three Arrows Capital (3AC). Alors que la société a récemment été placée en liquidation et qu'elle peut s'attendre à plusieurs plaintes d'ordre pénal, ses 2 fondateurs sont introuvables. Selon les avocats de divers créanciers, ces derniers n'ont jusqu'ici montré aucun signe coopératif.

Three Arrows Capital, une affaire qui tourne mal

Les choses semblent se compliquer pour Three Arrows Capital (3AC), le fonds spéculatif singapourien récemment liquidé par un tribunal des Îles Vierges britanniques, dont l'effondrement a entraîné d'autres entreprises dans sa chute de manière parfois dramatique.

La société Voyager Digital, à titre d'exemple, s'est retrouvée dans une difficulté financière importante suite à un prêt de 15 250 Bitcoins (BTC) et 350 millions d'USDC à destination de 3AC, dont les créances n'ont pas été remboursées à temps. Bien sûr, considérant des sommes de cette mesure, Voyager ne compte pas en rester là et a annoncé que ses équipes juridiques iraient jusqu'au bout pour récupérer leur dû.

Il ne s'agit là que d'un exemple, et d'autres sociétés ont été impactées, à l'instar de BlockFi ou Genesis Trading. Ainsi, 3AC a récemment effectué des démarches afin de se protéger sous le chapitre 15 relatif aux sociétés faisant état de banqueroute auprès d'un tribunal dédié de New-York.

Toutefois, les choses pourraient s'avérer plus compliquées à gérer que cela pour Three Arrows Capital. Et pour cause, en parallèle des probables plaintes à son encontre, la société a été récemment réprimandée par l'Autorité monétaire de Singapour (MAS) pour avoir fourni de fausses informations et pour avoir dépassé leur seuil de gestion autorisé. Enfin, 3AC aurait « omis » de déclarer le changement de parts de ses 2 fondateurs dans l'entreprise.

Les fondateurs de 3AC demeurent introuvables

Il semblerait que les fondateurs de Three Arrows Capital, Kyle Davis et Su Zhu, soient inquiets. Et pour cause : ils sont introuvables.

Effectivement, selon les avocats de divers créanciers, les bureaux de 3AC situés à Singapour ont été retrouvés totalement abandonnés. De plus, ils ont également déclaré que les deux fondateurs du fonds d'investissement n'avaient jusqu'ici montré aucun signe de coopération.

Les différents avocats mobilisés sont notamment inquiets car la plupart des fonds détenus par 3AC le sont sous forme de cryptomonnaies, de tokens non fongibles (NFTs) ou d'espèces, les rendant très facilement transférables. Certains NFTs auraient d'ailleurs été déjà envoyés vers d'autres portefeuilles sans raison apparente.

De plus, lors d'une visioconférence entre lesdits avocats et les 2 fondateurs, ces derniers auraient seulement fait acte de présence, prenant soin de couper leurs canaux audio et vidéo en laissant parler leurs représentants.

À ce stade, une audience est attendue pour mardi 12 juillet au matin à New-York. Les avocats des plaignants auraient demandé à Kyle Davis et Su Zhu de lister les actifs détenus par la société, aussi bien concernant les actifs numériques que les comptes en banque ou les titres.

Source : Fortune

