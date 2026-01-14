Strive annonce l’acquisition de la Bitcoin Treasury Semler Scientific et ses 5 048 BTC

Malgré l’apparente immobilité du BTC sur les dernières semaines, le secteur des Bitcoin Treasuries poursuit son développement dans un environnement que l’on peut qualifier de compliqué. Cela n’empêche pas la société Strive d’annoncer l’acquisition de Semler Scientific et son stock de 5 048 BTC.

Bitcoin Treasuries : Strive rachète Semler Scientific

En l'espace de tout juste une année, le nombre de sociétés cotées en bourse ayant entamé une mutation crypto de type Digital Asset Treasuries (DAT) a tout simplement explosé, sur le modèle alors considéré comme très rentable du leader incontesté du secteur, Strategy, et son stock de Bitcoin.

Puis le cours du BTC a pris le chemin d'une tendance baissière durable, au point de venir s'installer sous le niveau des 95 000 dollars depuis le mois de novembre. De quoi déstabiliser certaines de ces entreprises les moins solides, face à un prix de leurs actions en chute libre.

Dans ce contexte compliqué certains acteurs semblent vouloir tirer leur épingle du jeu, comme la société Strive - cofondée par l'ex-candidat à la Maison-Blanche Vivek Ramaswamy - visiblement décidée à s'agrandir en annonçant l'acquisition de la Bitcoin Treasury Semler Scientific. Une première du genre, selon son CEO, Matt Cole.

Je suis fier de l’exécution réalisée par l’équipe Strive pour nos actionnaires, en entrant dans l’histoire avec la première acquisition d’une société de trésorerie Bitcoin cotée en bourse. L’opération Semler Scientific prolongera la génération de rendement de référence de Strive depuis le lancement de notre stratégie Bitcoin, en portant notre rendement Bitcoin du premier trimestre 2026 à plus de 15 %. Matt Cole

Une opération toutefois insuffisante pour relancer le cours de son action ASST, en baisse de plus de 90 % depuis son sommet de mai dernier à 13 dollars, lorsque Strive annonçait officiellement son intention d'acheter jusqu'à 500 millions de dollars de BTC... et de presque 12 % sur les dernières heures.

L'action de la société Strive affiche une baisse importante sur les derniers mois

Strive devance désormais Tesla et Trump Media

D'un point de vue plus technique, cette acquisition intervient sous la forme d'une « transaction intégralement réglée en actions » à laquelle viennent bien évidemment s'ajouter les 5 048 BTC détenus par Semler Scientific, actuellement estimés à environ 480 millions de dollars.

Dans le même temps, la société Strive annonce l'achat de 123 BTC supplémentaires pour sa trésorerie d’entreprise à un prix moyen de 91 561 dollars. De ce fait, son stock total de Bitcoin, combiné avec ceux de Semler Scientific, atteint désormais 12 798 BTC, soit un peu plus de 1,2 milliard de dollars.

Un montant qui permet à Strive de « dépasser à la fois Tesla et Trump Media & Technology Group » dans le classement des Bitcoin Treasuries mondiales, en « devenant ainsi le 11ᵉ plus grand détenteur institutionnel de bitcoins ».

Strive accède à la 11e place des Bitcoin Treasuries mondiales

Suite à cette acquisition, Strive annonce également son intention de « rembourser l’obligation convertible historique de 100 millions de dollars de Semler Scientific ainsi que le prêt Coinbase de 20 millions de dollars » dans les 12 prochains mois, tout en restant focalisé sur ses opérations liées au Bitcoin.

Source : Strive

