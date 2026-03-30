Strategy n'a pas acheté de Bitcoin cette semaine – la première fois depuis 3 mois

Pour la 1ère fois depuis fin décembre, Strategy n'a réalisé aucun achat de Bitcoin la semaine du 23 mars. Une pause qui brise une série de 13 achats hebdomadaires consécutifs, dans un contexte de marché sous pression, et qui soulève des questions sur le soutien que l'entreprise exerce sur le cours du BTC.

Pas d'« Orange Dot » cette semaine : que signifie cette 1ère pause depuis décembre ?

Depuis la fin du mois de décembre 2025, le rituel était devenu systématique, chaque lundi, Michael Saylor publiait sur X un post annonçant un nouvel achat de BTC.

En 13 semaines consécutives, Strategy avait ainsi accumulé 90 831 BTC supplémentaires, soit plus de 600 millions de dollars au cours actuel. Mais aucun « orange dot » ne sera ajouté au Saylor Tracker cette semaine.

Évolution des achats de BTC par Strategy depuis 1 an

Au total, Strategy détient 762 099 BTC, acquis à un prix moyen de 75 694 dollars. Cette pause intervient dans un contexte de marché dégradé, avec un Bitcoin évoluant autour de 67 000 dollars, et l'action MSTR enregistre une baisse d'environ 76 % depuis son sommet historique lors du mois de novembre 2024.

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En temps normal, Strategy finance ses achats via des levées de capitaux, en émettant des actions ordinaires (MSTR) ou préférentielles (STRC).

Avec un cours de MSTR à 128 dollars, toute nouvelle émission de parts deviendrait dilutive et perdrait en efficacité pour soutenir son prix. La pause pourrait ainsi refléter davantage une contrainte de financement temporaire qu'un changement de stratégie.

Strategy a toujours marqué des pauses ponctuelles dans ces achats de BTC avant de reprendre. Mais la rupture d'une série aussi régulière, dans un marché évoluant sous les tensions géopolitiques, inquiète les investisseurs.

Cette pause divise, pour les uns, elle signale un risque de correction accélérée : si Strategy cesse d'acheter, aucun acteur institutionnel crédible ne semble en mesure de prendre le relais. Pour les autres, elle constitue au contraire un signal de capitulation, dernier indicateur d'un sentiment de marché au plus bas et donc potentiellement proche d'un retournement.

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Strategy représente 98 % de la demande institutionnelle – qu'est-ce que son éventuel retrait implique-t-il ?

Selon un rapport de CryptoQuant publié le 25 mars, Strategy concentre désormais environ 76 % de l'ensemble des BTC détenus par les Treasury Companies et a représenté 98 % des achats institutionnels au cours des 30 derniers jours.

Demande de BTC de la part des Treasury Companies

Les autres entreprises du genre n'ont acquis qu'environ 1 000 BTC sur la période. Alors que l'été 2025 on comptabilisait 54 entreprises achetant du BTC, elles ne sont plus que 13 aujourd'hui.

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Les chiffres d'accumulation de l'action de Strategy témoignent de l'importance de l'entreprise dans le maintien du cours du BTC. Depuis le 1er janvier 2025, l'entreprise est passée de 446 400 à 762 099 BTC, soit 314 668 BTC achetés en 15 mois. Sur la seule année 2026, elle a ajouté environ 89 600 BTC à son bilan.

Pour rappel, depuis le dernier halving, le réseau Bitcoin émet environ 450 BTC par jour. Au cours des 15 derniers mois, Strategy a donc absorbé à elle seule nettement plus de BTC que le protocole Bitcoin n'en a mis en circulation. Si cette demande venait à s'interrompre durablement, sans relais institutionnel crédible pour la remplacer, le marché pourrait alors perdre son principal acheteur.

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Sources : SaylorTracker, CryptoQuant

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