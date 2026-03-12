Un stablecoin chez Wells Fargo ? La banque dépose une demande pour le « WFUSD »

La multinationale bancaire Wells Fargo compterait-elle créer à son tour un stablecoin ? C’est ce que suggère un dépôt récent de marque déposée.

Wells Fargo va-t-elle lancer un stablecoin ?

Wells Fargo, la 3e banque des États-Unis par niveau d’actifs, songe à la création d’un stablecoin. Elle vient en effet de déposer une marque déposée pour le nom « WFUSD », ce qui évoque fortement un stablecoin basé sur le dollar. Par ailleurs, le dépôt a été effectué dans la catégorie « biens et services », qui inclut les cryptomonnaies et actifs numériques.

Ceci n’est bien sûr qu’une indication, qui ne confirme pas que Wells Fargo va lancer un stablecoin. Elle montre cependant un intérêt, partagé par de nombreuses banques américaines et internationales ces derniers mois.

Le mois dernier, Wells Fargo avait par ailleurs publié des offres de recrutement pour des ingénieurs avec des connaissances de l’écosystème Cosmos (ATOM). Elle affirmait vouloir construire une « plateforme d’actifs numériques de nouvelle génération », sans qu’on en sache plus à ce stade.

Il est cependant certain que les grandes banques sont à l’affût d’opportunités dans le secteur, malgré le bear market. JPMorgan a ainsi lancé un deposit token en juin 2025, alors que U.S. Bancorp est en train de tester le concept d’un stablecoin. On pourrait donc voir essaimer de nouveaux actifs dans les prochains mois.

Source : Trademark Search

