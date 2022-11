Le stablecoin EUROC de Circle sera bientôt disponible sur Solana (SOL)

Une blockchain de plus pour l’EUROC. Le stablecoin euro de Circle sera disponible sur Solana (SOL) dès le début de l’année prochaine, ainsi que le protocole de transfert interchaînes de l’entreprise. De quoi favoriser l’adoption de l’Euro Coin ?

L’EUROC de Circle débarque sur Solana

La nouvelle a été annoncée à l’occasion de l’événement Solana Breakpoint. Circle, qui propose entre autres l’USDC, a confirmé que son EUROC serait prochainement disponible sur Solana. Le stablecoin est adossé à l’euro, et il en circule actuellement plus de 80 000.

Évolution de la capitalisation de l’EUROC sur le mois

Tout comme l’USDC, l’EUROC sera disponible avec Solana Pay. C’est un moyen pour le stablecoin de débloquer de nouveaux usages, selon Sheraz Shere, la responsable des paiements de Solana Labs :

« Les stablecoins comme l’Euro Coin sur des chaînes rapides, efficaces, avec des réglements quasi instantanés seront le futur des banques et de la Fintech. »

La plateforme d’échange FTX a confirmé qu’elle proposerait les dépôts, retraits et achats d’EUROC dès le lancement du stablecoin sur Solana. Les grands protocoles de la finance décentralisée (DeFi) auraient également fait part de leur intérêt. C’est particulièrement crucial : les stablecoins alimentent une partie du secteur, et ceux adossés à l’euro ont encore une place à prendre.

Circle fait le pari du mutlichaînes

Selon Joao Reginatto, le vice-président des produits de Circle, proposer les stablecoins sur des chaînes et plateformes multiples est un aspect clé de leur adoption future :

« Une stratégie multi-devises pour les stablecoins fournit aux utilisateurs des options et une disponibilité multi-chaînes qui facilite l’accès aux liquidités. »

C’est également la stratégie pour le protocole Cross-Chain Transfer de Circle. Ce dernier permet d’utiliser et envoyer des USDC sur des blockchains multiples. L’idée est de fournir aux développeurs un moyen de faire transiter le stablecoin de manière souple. Les usages seront multiples, avec notamment des dApps multichaînes.

On note quelques signes que les stableoins euros commencent à susciter l’intérêt des grandes entreprises crypto ces derniers mois. La semaine dernière, on apprenait ainsi que Ripple (XRP) intégrerait désormais un stablecoin euro majeur, l’EURS. Mais il y a encore du chemin à faire : les stablecoin dollars sont encore en majorité écrasante, et ceux basés sur la monnaie européenne devront donc continuer à s’immiscer dans les usages courants des cryptomonnaies.

Source : Circle, communiqué

