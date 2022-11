Ripple intègre un stablecoin euro majeur, l'EURS

L’EURS de STASIS est l'un des plus grands stablecoins euro du moment, et il a retenu l’attention de Ripple (XRP). L’entreprise vient en effet d’annoncer qu’elle intégrait le stablecoin à XRP Ledger, sa blockchain publique. De quoi susciter l’intérêt pour un actif stable basé sur l’euro ?

Ripple : le XRP Ledger intègre l’EURS de STASIS

Comme le souligne un communiqué de STASIS, l’EURS a été pensé comme un stablecoin « multi-chaîne ». Son intégration à XRP Ledger est donc dans la lignée de ses ambitions, qu’on peut comparer à Tether (USDT) du côté des stablecoins dollars.

Jusqu’ici, son EURS était cependant majoritairement sur Ethereum (ETH) et ses consorts Arbitrum, Matic et XDai. On avait aussi noté son lancement sur Algorand (ALGO).

Désormais, l’EURS sera disponible sur la blockchain de Ripple. Les équipes de STASIS expliquent ce choix par les performances de cette dernière :

« Nous avons trouvé que [XRP Ledger] est une blockchain qui fournit des avantages significatifs comme une scalabilité avancée, une vitesse améliorée, et des coûts réduits. »

Ce qui intéresse aussi STASIS, c’est bien sûr les connexions de Ripple auprès des entreprises et institutions. Pour l’instant, aucun stablecoin euro n’a en effet réellement percé, à l’inverse des stablecoins dollars qui sont particulièrement scrutés en ce moment. Et STASIS considère que son EURS a tous les avantages pour se faire une place :

« L’EURS a trouvé sa place en tant qu’actif de confiance sur le segment des stablecoins euro, qui voit très peu de produits Fintech compétitifs. »

Vraiment le plus grand stablecoin ?

Le communiqué de STASIS affirme que l’EURS est « le plus grand stablecoin » du moment. Mais selon les données publiées par CoinGecko, l’EURS reste dépassé par l’EURT de Tether, qui affiche une capitalisation de plus de 200 millions d’euros, contre 122 millions pour son homologue de chez STASIS.

On notera cependant que le volume de transaction de l’EURS est plus élevé (6.4 millions d’euros contre 2.3 millions pour l’EURT). Des chiffres qui diffèrent chez CoinMarketCap, où l’EURT est listé avec une capitalisation de 39 millions d’euros.

Toujours est-il que STASIS montre ses ambitions. Les marchés de cryptomonnaies se tourneront-ils éventuellement plus vers les stablecoins euro ? Cela reste à voir, dans un écosystème où les stablecoins dollars sont rois.

Sources : Stasis via Medium, CoinGecko

