Spotify teste les tokens non fongibles (NFTs) sur les profils d'artistes

Actuellement, le géant Suédois du streaming musical, Spotify, permet aux artistes de mettre avant leurs produits dérivés au travers de leurs profils.

En plus de ce service, la société est en train de tester une nouvelle fonctionnalité dont l'objectif est de promouvoir des token non fongibles (NFTs).

Concrètement, des utilisateurs de l'application Android aux États-Unis ont été sélectionnés afin d'avoir un aperçu des NFTs issus du profil des artistes. Ainsi, si le NFT en question plaît à l'utilisateur, ce dernier pourra l'acheter sur des places de marchés externes.

Il est important de souligner que Spotify ne vendra pas de NFTs et ne prendra pas de commissions durant ce test. La société cherche seulement à promouvoir, sur son service, les NFTs que peuvent vendre un artiste.

Grâce à ce test, la société suédoise décidera s'il convient de mettre en place cette fonctionnalité ou non. Aussi, cela lui servira d'indicateur pour savoir si elle doit aller plus loin avec les NFTs auprès de sa communauté.

Sur la mise en place de ce nouveau service, un porte-parole de la société a déclaré :

« Spotify effectue un test dans le cadre duquel il aidera un petit groupe d'artistes à promouvoir leurs NFTs via leurs profils. Nous effectuons régulièrement un certain nombre de tests dans le but d'améliorer l'expérience des artistes et des fans. Certains de ces tests finiront par ouvrir la voie à une expérience plus large et d'autres serviront seulement d'apprentissage. »