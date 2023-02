Spotify teste l'intégration des NFTs et des portefeuilles Web3

Ce mercredi 22 février, Overlord, construisant un écosystème tokénisé autour de l'entertainment, a annoncé un partenariat avec Spotify. Leur playlist, créée par la communauté, est désormais accessible sur la plateforme de streaming musical à tous les utilisateurs détenant un token non fongible (NFT) de la collection Creepz.

Overlord x Spotify 🎶

We’ve been selected as one of Spotify’s partners in a new pilot.

🦎 Exclusive pilot of their token-enabled playlists

🎧 Launching with a holder-curated playlist

February 22, 2023