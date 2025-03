S&P 500 et Bitcoin, les conditions à réunir pour un rebond de printemps — L'analyse de Vincent Ganne

Le marché actions et les actifs risqués en bourse ont connu un hiver difficile sur fond d’une conjonction d’incertitudes fondamentales et le S&P 500 a perdu 10 % depuis son sommet. Quelles sont les conditions fondamentales pour envisager un rebond technique de printemps ?

La Réserve fédérale est très attendue le mercredi 19 mars

Alors que l’indice S&P 500 a perdu plus de 10 % depuis son record historique du mois de février, la Réserve fédérale (Fed) va dévoiler une décision de politique monétaire ce mercredi 19 mars.

Pour les marchés financiers, la Fed pourrait être un facteur d’espoir pour équilibrer une administration Trump qui semble ne plus du tout se soucier de la tendance du marché actions et des actifs risqués en bourse.

Pour envisager une stabilisation et un rebond du marché actions, il est impératif que la Fed quitte son positionnement monétaire restrictif affiché depuis le mois de décembre dernier et ouvre à nouveau la porte à la reprise des baisses de taux. Elle doit le faire pour une raison saine, c’est-à-dire la désinflation sans récession économique.

Ce mercredi 19 mars, la Fed ne va pas baisser le taux d’intérêt de ses fonds fédéraux mais elle va mettre à jour ses anticipations en matière d’inflation, d’emploi, de croissance, ainsi que ses projections en matière de taux d’intérêt. C’est ici que la tendance de la fin du mois de mars va se jouer.

L’Administration Trump semble ne plus se soucier du tout de la tendance du S&P 500 qui a perdu plus de 10 % depuis son record historique du mois de février. Cette approche est très différente du premier mandat de Donald Trump entre 2017 et 2020. L’objectif de réduire le déficit commercial et de ramener des industries aux États-Unis semble être la priorité des priorités.

Le marché actions US peut-il rebondir si la guerre commerciale à outrance se poursuit ? NON.

Le cas du premier mandat de Donald Trump entre 2017 et 2020 est intéressant. La guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine sous Trump a connu une phase d’escalade tarifaire (2018-2019) suivie d’une désescalade partielle (2020) via un accord, le « Phase One Trade Deal ».

Bien que l’accord de Phase One ait atténué les tensions, il n’a pas mis fin à la guerre commerciale ni n'a résolu les différends fondamentaux entre les 2 pays mais il a permis une reprise du marché actions.

Désinflation, baisse du taux d’intérêt des fonds fédéraux et perspectives d’accords commerciaux, voici ce dont les actifs risqués en bourse ont besoin pour rebondir ce printemps.

Graphique qui expose les bougies japonaises en données journalières du contrat future S&P 500

Pour Bitcoin, tout l’enjeu est de tenir l’ex-ATH

Le cours du Bitcoin ne pourra pas rebondir sans le marché actions américain, la corrélation positive est très nette depuis le début du cycle.

Pour le BTC, l’enjeu technique est de défendre son ancien record historique pour laisser une chance au cycle haussier lié au halving 2024 de se relancer.

Plus globalement, c’est la clôture du mois de mars qui va décider si nous sommes entrés en bear market ou si le cycle peut se relancer vers de nouveaux records historiques ce printemps.

Graphique qui expose les bougies japonaises hebdomadaires et journalières du cours du Bitcoin

