Solana va-elle gagner la bataille des paiements blockchain ?

La blockchain Solana devance Ethereum en termes de valeur de stablecoins transférés, selon les analystes de Bernstein. Une domination qui s'explique par la vitesse supérieure et les frais de réseau moins importants de Solana. Cependant, Ethereum reste leader en termes de stablecoins émis et Solana n'a pas encore atteint son objectif de devenir le plus gros réseau de paiement mondial.