Solana (SOL) subit sa 7e panne de l'année, le réseau se retrouve à l'arrêt durant 7 heures

La blockchain Solana (SOL) a connu quelques ennuis ce week-end. Effectivement, dans la nuit de samedi à dimanche, le réseau a subi un crash avant de retourner à la normale au bout de 7 longues heures.

En cause de la panne, un afflux de bots sur la « Candy Machine », un outil populaire sur Solana servant à minter des tokens non fongibles (NFTs). Ce sont ainsi plus de 4 millions de transactions qui ont été envoyées vers le réseau par les bots, soit l'équivalent de plus de 100 gigabits de données par seconde.

Le réseau s'en est retrouvé saturé, et les validateurs de nœuds ne parvenaient plus à établir de consensus pour valider les transactions. La blockchain s'est ainsi retrouvée totalement à l'arrêt vers 22h samedi soir, avant d'être redémarrée 7 heures plus tard par les validateurs du réseau qui ont reçu conjointement les étapes à suivre via un serveur Discord.

Un effort commun salué par Anatoly Yakavenko, le cofondateur de Solana Labs, expliquant qu'il était injoignable durant la panne :

Validator operators successfully completed a cluster restart of Mainnet Beta at 3:00 AM UTC, following a roughly 7 hour outage after the network failed to reach consensus.

Network operators an dapps will continue to restore client services over the next several hours. https://t.co/ezqEYQYKWl

