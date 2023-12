Solana (SOL) : top 4 des cryptomonnaies et explosion de l’activité on-chain – Analyse

Tandis que le prix du SOL de Solana connaît une forte augmentation ces derniers temps, l’activité sur cette blockchain suit la tendance. Faisons la lumière sur ces chiffres.

L’engouement autour de Solana explose durant cette fin d’année

Cela n’a certainement échappé à personne s’intéressant à l’écosystème des cryptomonnaies, Solana connaît une fin d’année particulièrement encourageante, cette dernière se terminant pour l’instant avec un SOL enregistrant une performance de plus de 1 000 % sur un an.

Ainsi, l’actif conforte sa 4e place au classement des capitalisations, avec 48,87 milliards de dollars, pour un prix unitaire de près de 113 dollars lors de l’écriture de ces lignes. Il prend dès lors de l’avance sur le BNB, avec plus de 7 milliards de dollars de capitalisation supplémentaire.

Figure 1 — Progression du cours du SOL durant l’année 2023

Une activité on-chain en nette progression

Cet engouement se retranscrit également au travers de l’activité on-chain. Et pour cause, malgré un léger ralentissement durant cette période de fêtes, le nombre d’adresses actives quotidiennes a explosé au cours de ces 3 derniers mois, allant de 750 000 à 1,3 million ces derniers jours.

Par extension, le nombre d’enregistrements de tokens sur lesdites adresses a suivi la tendance lui aussi :

Figure 2 — Adresses actives sur la blockchain Solana

La création de nouveaux tokens a connu une forte augmentation, elle aussi, et se trouve actuellement sur ses plus hauts historiques (ATH) selon l’explorateur de blockchain Solscan. Sur la journée du 23 décembre, par exemple, ce sont près de 7 800 tokens qui ont été créés, contre une cinquantaine par jour deux mois plus tôt.

Au niveau de la finance décentralisée (DeFi), Solana connaît aussi une forte croissance sur ce domaine. En effet, la blockchain a vu sa TVL augmenter de 136 % en l’espace d’un mois, dont 48 % rien que sur la semaine écoulée, portant le tout à 1,6 milliard de dollars.

Ces chiffres sont toutefois bien loin derrière Ethereum, mais suffisants pour placer le réseau en 5e position des blockchains de DeFi :

Figure 3 — Classement des blockchains de DeFi par TVL

Exception faite des protocoles pouvant fausser la TVL réelle de par le double comptage tel que les services de liquid staking, les applications réunissant le plus de fonds sur Solana sont des noms connus tels que Solend pour le lending ou encore les exchanges décentralisés (DEX) Orca et Raydium. Ceux-ci réunissent respectivement 216, 211 et 133 millions de dollars de capitalisation.

Bien entendu, même si la ferveur autour de cette blockchain semble particulièrement intense ces derniers temps, il convient en revanche de faire preuve de prudence. Toute phase de hausse ne se fait pas sans correction, et il s’agit de ne pas prendre de risques inutiles en matière de money management de son portefeuille.

Sources : TradingView, Solscan, DefiLlama

