Solana (SOL) : le protocole Raydium subit un hack à 4,4 millions de dollars

Raydium, un protocole de finance décentralisée (DeFi) de la blockchain Solana (SOL), a essuyé un hack estimé à 4,4 millions de dollars dans l'après-midi d'hier. Au vu des informations disponibles, il semblerait qu'un individu malveillant soit parvenu à obtenir les droits d'accès aux liquidités affectées.

Ces dernières se trouvaient sur des pools de liquidité, des réserves hébergeant 2 cryptomonnaies différentes afin de permettre aux utilisateurs du protocole de swap l'une contre l'autre. Ces liquidités sont elles-mêmes fournies par des utilisateurs du protocole, lesquels sont récompensés avec des tokens pour cela.

An exploit on Raydium is being investigated that affected liquidity pools. Details to follow as more is known

⁰Initial understanding is owner authority was overtaken by attacker, but authority has been halted on AMM & farm programs for now

Attacker accnthttps://t.co/ZnEgL1KSwz

— Raydium (@RaydiumProtocol) December 16, 2022