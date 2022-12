Un hacker crée 6 quadrillions de tokens aBNBc sur Ankr et empoche 4,5 millions de dollars

L'alerte a été donnée sur Twitter par PeckShield, entreprise spécialisée dans la sécurité blockchain. L'attaquant a manifestement créé 6 quadrillions Ankr Reward Bearing Staked BNB (aBNBc), le token de récompense obtenu pour les BNB placés en staking sur le protocole Ankr.

Les analystes expliquent que l'attaquant a utilisé une faille du smart contract aBNBc lui permettant de mint autant que tokens qu'il le souhaite. Cette vulnérabilité dans le code du smart contract d'Ankr aurait été introduite lors d'une mise à niveau technique réalisée 12 heures avant l'attaque.

#PeckShieldAlert Seems like @ankr has been exploited, $aBNBc has dropped -50%, tons of $aBNBc have minted to https://t.co/nyfwdd6fWI

and the exploiter transferred some of the stolen funds to Tornado cash or bridged them via celer and deBridgeGate to Ethereum @peckshield pic.twitter.com/vK94dIEWIt

— PeckShieldAlert (@PeckShieldAlert) December 2, 2022