Les NFTs de Solana (SOL) ont commencé à exploser

Selon des données partagées par l’analyste The Block, l’activité entourant les NFTs de Solana est en forte hausse, et ce même si leurs équivalents sur Ethereum connaissent une fin d’été plutôt morose. Le nombre de tokens non fongibles produits (minted) sur Solana a ainsi atteint un record absolu à 312 000 exemplaires le 7 septembre. Un chiffre qui ne s’élevait qu’à 39 000 trois jours plus tôt.

Progression des NFTs produits sur Solana

Les volumes de transaction liés aux NFTs ont également logiquement progressé, atteignant un record absolu à 11.5 millions de dollars le 6 septembre dernier. La plateforme de vente de NFTs Solana Magic Eden a particulièrement profité de ce regain d’intérêt, puisqu’elle représentait 36% de parts de marché le 7 septembre dernier.

Lorsque les premières collections de NFTs ont été proposées sur Solana, elles ont suscité quelques moqueries. Il y avait en effet encore beaucoup de copies de collections d’ampleur disponibles sur Ethereum, à l’instar des Bored Apes. Mais l’écosystème semble s’en être éloigné, comme l’a souligné Chase Barker, le responsable du développement de la Fondation Solana :

I remember once upon a time (last year), that “some people” laughed at Solana NFTs. Locks of mockery, and some of it was fair because many initial launches were clones. Although no one likes the clones. Today, Solana is on a trajectory to completely dominate the NFT market. Gm

— Chase Barker 🍟 (@therealchaseeb) September 9, 2022