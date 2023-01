La Société Générale fait sa toute première transaction de DeFi sur MakerDAO

C'est une grande première pour la finance décentralisée (DeFi). La société Générale - Forge, le bras armé de la banque française dans le secteur des cryptomonnaies, a utilisé son coffre-fort sur MakerDAO pour emprunter 7 millions de dollars en stablecoin DAI.

L'information a été confirmée ce matin par Sébastien Derivaux, en charge de la « Gestion Actif-Passif » chez MakerDAO :

Another milestone in #DeFi@SocieteGenerale Forge 🇫🇷 casually taking a $7M loan 💰 from @MakerDAO 🚀while pledging a AAA covered bond as collateral. Actually a cross-currency repo as the collateral is in € and the loan in $ ($DAI). https://t.co/2WPzdI1P6X pic.twitter.com/mPVp9z75vn

— Sébastien Derivaux (@SebVentures) January 12, 2023