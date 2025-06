La société crypto Taurus lance le premier smart contract de stablecoin privé : de quoi s'agit-il ?

Taurus est une entreprise suisse, fondée en 2018, spécialisée dans les infrastructures numériques à destination des professionnels, notamment Deutsche Bank. Des infrastructures qui concernent aussi bien les cryptomonnaies que les NFT, les monnaies numériques ou encore les actifs tokenisés (RWA). Aujourd'hui, la firme a annoncé le déploiement du premier smart contract de stablecoin privé.

Une offre lancée à destination de ses utilisateurs pour leur offrir une confidentialité presque totale dans les transactions, tout en permettant à certaines entités autorisées, notamment les émetteurs, les régulateurs ou les forces de l'ordre, d'y avoir accès si besoin.

💸 Retrouvez les meilleurs stablecoins pour générer un rendement passif

To work as real digital cash, a stablecoin must hide your transactions and account balance from friends & foes while complying with the law. That doesn't exist today. But we've just built the first building block: a private stablecoin program on @aztecFND.https://t.co/rSkW3hiGyZ pic.twitter.com/979QjK4Mnq

— Taurus (@taurus_hq) June 26, 2025