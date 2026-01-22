Ils séquestrent un adolescent pour réclamer 50 000 euros à son frère, trader crypto à Dubaï

Les affaires de séquestrations et d’enlèvements crypto enregistrent une augmentation inquiétante, et cela pourrait bien être pire que ce que l’on pense. En effet, une affaire datant de fin 2025 vient de refaire surface au sujet d’un adolescent menacé pour faire chanter son frère, trader crypto installé à Dubaï.

le 22 janvier 2026 à 10:00.

3 minutes de lecture

author image

Hugh Bernard

Un adolescent échappe au pire à Toulouse

Le nombre d'enlèvements et de séquestrations en lien aux cryptomonnaies a enregistré une hausse sans précédent depuis le début de l'année, avec déjà au moins 4 affaires déclarées. Une menace largement exercée par des membres du crime organisé en quête de revenus complémentaires, suite à une concurrence acharnée et mortelle dans le secteur du trafic de drogue.

Et alors que les chiffres étaient déjà très inquiétants, il semble que certaines de ces affaires ressurgissent seulement quelques semaines plus tard, comme dans le cas de cette séquestration opérée à l'encontre d'un adolescent de 17 ans dans la ville de Toulouse, alors qu'il rentrait tranquillement du lycée.

✍️ Suite à DAC8, l'État français colle-t-il une cible dans le dos des français ?

Des faits jusque-là passés sous les radars médiatiques, car la famille impliquée - et totalement terrorisée - a décidé de quitter la France durant plusieurs semaines, lorsque la protection policière mise en place pour quelques jours a finalement pris fin.

Et pour cause, l'adolescent a été séquestré par 2 hommes sous la menace d'un couteau et d'un revolver, une fois amené à l'écart dans la cage d'escalier de son immeuble. Lorsqu'ils lui demandent son identité, l'adolescent donne de fausses informations, et sème le doute parmi les ravisseurs.

Il vient peut-être d'échapper à bien pire !

« On veut 50 000 euros par crypto, tout rond »

Pensant avoir commis une erreur, les ravisseurs décident de relâcher le jeune homme en le menaçant de représailles s'il parle. Pourtant, il s'agissait bien de leur cible : le petit frère du trader crypto installé à Dubaï à qui ils souhaitaient soutirer 50 000 euros en cryptomonnaies, en menaçant de le tuer, comme le confirme ce message reçu peu de temps après la séquestration de l'adolescent :

blockquote icon

On veut 50 000 euros par crypto, tout rond, sans négociations. Si tu ne veux pas coopérer, c’est ton choix. T’auras sur la conscience la balle que ton petit frère prendra. Je te laisse jusqu’à minuit heure française pour changer d’avis. Si tu restes sur ta position, il n’y aura pas de retour en arrière.

🗞️ 3 enlèvements ou séquestrations en lien aux cryptomonnaies en quelques jours - Que se passe-t-il en France ?

Les criminels avaient visiblement préparé leur coup, mais tout de même pas assez pour reconnaître l'adolescent visé. En effet, ils ont indiqué à leur cible avoir « pris le temps de tout connaître sur [lui] », au point de menacer de tuer d'autres membres de sa famille et même « des inconnus autour ».

Lorsque la famille va partir à l'étranger, les menaces vont se poursuivre, notamment avec une vidéo montrant des individus en train d'asperger d'essence la porte de leur appartement.

Finalement 3 mineurs ont été interpellés par la Brigade de recherche et d’intervention (BRI), mais ils demeurent libres, sous contrôle judiciaire, dans l'attente de leur procès. De quoi inquiéter les membres de cette famille, toujours sous le choc.

blockquote icon

Nous ne pouvons pas rester dans cet appartement, sachant qu’ils ne sont pas en prison. Nous ne sortons plus de chez nous, par crainte. Ce n’est pas une vie ! Ces gens-là pensent que nous vivons dans le luxe grâce à l’activité de notre fils, ce qui est complètement faux.

Source : Nice-Matin

