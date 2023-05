Selon une étude de KuCoin, 59 % des investisseurs crypto souhaitent voir l'IA complémentariser la blockchain

L'engouement pour l'intelligence artificielle (IA) s'est intensifié avec l'avènement de ChatGPT et d'autres concurrents, suscitant l'intérêt des investisseurs en cryptomonnaies. Une récente étude réalisée par KuCoin met en évidence cette tendance et examine la complémentarité potentielle de l'IA et de la blockchain.

C'est précisément dans l'optique d'évaluer la perception et les attentes des investisseurs crypto pour cette technologie novatrice qu'a été menée l'étude. Cette dernière est divisée à travers divers aspects clés de l'intelligence artificielle et de la blockchain notamment afin d'étudier comment, à l'heure actuelle, elles peuvent être complémentaires l'une de l'autre, mais également comment elles peuvent solutionner certaines problématiques de l'écosystème crypto.

Cette étude vise in fine à apporter certaines clés de compréhension à KuCoin dans une optique de fournir davantage de services répondant aux besoins de sa communauté et plus largement des investisseurs crypto en général. En définitive, l'idée est de comprendre si les investisseurs sont familiers de cette technologie et surtout s'ils souhaitent la voir s'implanter dans l'écosystème blockchain.

Méthodologie et résultats

Cette enquête a été menée auprès d'un échantillon composé de 1 125 personnes dans différentes régions du monde, à savoir en Asie-Pacifique, au sein de l'EMEA et aux États-Unis, sur une période de 7 jours s'étant déroulée du 10 au 17 mai 2023, le tout à travers les différents réseaux sociaux de KuCoin.

L'échantillonnage selon les âges parmi les 1 125 individus interrogés est le suivant : 15 % proviennent de la génération Z (18-24 ans), 54 % de la génération Y (25-40 ans) et 31 % de la génération X (40+ ans). Par ailleurs, 89 % des personnes interrogées sont des hommes, et seulement 11 % sont des femmes.

Concernant les résultats de l'étude, nous découvrons d'abord que sur l'échantillon interrogé, plus de 90 % des individus qui le composent ont déjà utilisé ou sont au moins intéressés par l'IA pour améliorer leur efficacité. Cette tendance est particulièrement prononcée chez les générations Z et Y, c'est-à-dire chez les personnes âgées de 18 à 40 ans.

Les investisseurs crypto se méfiant de l'intelligence artificielle représentent ainsi une proportion tout à fait inférieure, une inquiétude qui s'articule autour de facteurs tels que des atteintes à la vie privée, à la sécurité, ou encore des problèmes relatifs à la confiance et à la transparence.

Côté trading, les résultats de l'étude montrent un intérêt modéré de la part des individus interrogés quant à l'implémentation de l'IA sur ce genre d'outil financier. Ainsi, 27 % du total des interrogés préfèrent utiliser le trading basé sur l'IA que le trading classique. Cette tendance est plus marquée chez la génération X (40+ ans), où 35 % des interrogés se montrent intéressés.

De façon plus globale, le rapport des investisseurs crypto interrogés à l'IA en général semble très positif : 60 % d'entre eux se servent déjà de l'IA pour améliorer leur efficacité au quotidien, 34 % se montrent intéressés et seuls 6 % des sondés se sont montrés réticents ou non intéressés.

Quels avantages tirer de l'IA pour la blockchain et les exchanges ?

En définitive, 59 % des personnes interrogées souhaitent voir l'IA progresser au sein du marché blockchain et crypto, en particulier chez le groupe des plus de 40 ans. À contrario, cet échantillon est aussi le plus inquiet quant à une probable centralisation résultant de l'IA dans ce milieu.

Une inquiétude qui se matérialise également à travers les exigences réglementaires actuelles qui ne cessent d'évoluer, auxquelles l'intelligence artificielle serait potentiellement à même de répondre, selon 40 % des interrogés.

En parallèle, 38 % de l'échantillon estime que l'IA peut jouer un rôle important en termes de sécurité pour les exchanges, notamment afin de parer des attaques informatiques voire même afin de gérer les processus Know Your Customer (KYC).

Une enquête qui, in fine, révèle un intérêt tout à fait positif des investisseurs crypto pour l'IA. Ces données serviront à élaborer les futurs produits de KuCoin, comme l'a rappelé Johnny Lyu, le PDG de l'exchange :

« La réponse enthousiaste de nos utilisateurs concernant l'intégration de l'IA et l'efficacité de la blockchain est incroyablement motivante. Chez KuCoin, nous sommes déterminés à rester à la pointe des avancées technologiques et à améliorer constamment notre plateforme pour répondre aux besoins dynamiques de la communauté cryptographique. Les informations précieuses tirées de cette enquête serviront de feuille de route pour nos projets futurs, nous permettant de créer des solutions de pointe qui responsabilisent nos utilisateurs et font avancer l'industrie. »

