Bitcoin (BTC) : les profits et pertes réalisés révèlent-ils la fin du bear market ?

La hausse du Bitcoin (BTC) à 30 000 dollars depuis mars 2023 a-t-elle signé la fin de l'ours ? D'après les données relatives aux profits et pertes réalisés, le marché serait à sun point de basculement, avec une forte probabilité de tendance haussière d'ici les prochains mois. On fait le point sur la situation.

Un bull market dans les starting-blocks

Après une année 2022 très difficile pour le secteur des cryptomonnaies, le marché haussier commencerait-il à pointer le bout de son nez ? Selon les données relatives aux profits et pertes réalisés par les investisseurs sur le Bitcoin (BTC), nous sommes à un point de basculement pouvant mener à une hausse des prix sur le long terme.

Tout d'abord, rappelons que les profits et pertes réalisés servent d'indicateur pour comprendre l'état du marché. Leurs données découlent directement des ventes et achats effectués par les investisseurs. Ils s'opposent donc aux profits et pertes non réalisés, un autre indicateur prenant seulement en compte les positions non clôturées.

En regardant de plus près les achats et ventes réalisés annuellement sur Bitcoin entre 2011 et 2023, deux périodes clés sont à retenir pour anticiper les tendances du marché :

Lorsque la somme annuelle des profits réalisés (en vert sur le graphique) est supérieure aux pertes, alors le Bitcoin est dans sa tendance haussière ;

; À partir du moment où la somme annuelle des pertes réalisées (en rouge sur le graphique) est supérieure au gain, le prix du Bitcoin s'approche du point le plus bas qu'il pourrait atteindre.

Figure 1 - Profits et pertes annuellement réalisés sur la cryptomonnaie Bitcoin (BTC)

Pour profiter des meilleures opportunités que nous offre le marché, le moment phare à ne pas louper est la courte période durant laquelle les pertes réalisées annuelles dépassent les profits réalisés annuels. Selon les cycles précédents, cette période s'étend de 6 à 12 mois environ.

Selon les données relatives à notre cycle actuel, les pertes réalisées annuellement sont dominantes depuis septembre 2022. Si la diminution progressive des pertes, amorcée depuis décembre 2022, se poursuit durant les prochains mois, un retournement de tendance est à prévoir en faveur des investisseurs bullish.

Enfin, notons la forte corrélation entre le ratio des profits et pertes annualisés (ligne en bleu) et les périodes dominées par les pertes réalisées annuellement. Lorsque ce ratio passe en dessous de la barre des 125%, les pertes réalisées prennent le dessus sur les profits, marquant ainsi la période la plus propice pour commencer à prendre position sur le marché.

Aujourd'hui, ce ratio stagne autour des 50%. Avec le dépassement de son point le plus bas, ayant eu lieu le 04 avril 2023 avec un ratio à 45%, le marché commence doucement à reprendre des couleurs.

Un marché haussier déjà en course ?

Bien que les profits et pertes réalisés annuellement revèlent que le marché est sur la bonne voie pour finir sa convalescence, certains indicateurs nous confirment que le bear market appartient au passé. À commencer par le prix du Bitcoin qui rebondit entre 26 000 et 31 000 dollars depuis mars 2023. La dernière fois que ces prix avaient été observés, c'était en juin 2022.

De plus, le ratio concernant les profits et pertes réalisés trimestriellement sur le marché du Bitcoin démontre que les bénéfices ont repris le dessus sur les pertes depuis le 1er février 2023.

En effet, ce ratio a amorcé sa hausse lors du dépassement des 20 000 dollars par le Bitcoin en janvier 2023. À l'écriture de ces lignes, il s'établit à 2.75 : cela signifie que pour chaque perte réalisée, il y a 2,75 profits réalisés.

Figure 2 - Ratio des profits et pertes réalisés trimestriellement

Pourquoi une telle différence entre ce graphique et celui analysé précédemment ? La principale raison se trouve dans la temporalité des données analysées. Tandis que le premier graphique détaille les profits et pertes réalisés de manière annuelle, le second graphique rassemble les informations recueillies seulement sur un trimestre.

Puisque leur temporalité est plus courte, les données du deuxième graphique sont plus fidèles à l'état présent du marché. Par conséquent, si les tendances des cycles précédents se répètent lors du cycle en cours, le bear market peut être considéré comme un lointain souvenir.

Notons que cette analyse technique nécessite l'intervention d'une analyse fondamentale rigoureuse pour confirmer ces hypothèses. De plus, n'oublions pas que les actions de la Securities and Exchange Commission (SEC) et la future régulation des cryptomonnaies aux États-Unis sont en mesure d'influencer fortement le cours des cryptomonnaies par leurs décisions. Sans oublier les risques de black swan, qui peuvent survenir à tout moment.

Source : Glassnode

