Sell-off général, la surperformance du Bitcoin peut-elle durer ? L'analyse de Vincent Ganne

Marché actions, marché obligataire, or, argent, la chute en bourse est générale en lien avec la situation géopolitique au Moyen-Orient. Le Bitcoin est, quant à lui, toujours en hausse depuis le début du conflit, un arbitrage étonnant. Découvrez l'analyse de Vincent Ganne sur la situation.

le 23 mars 2026 à 10:30.

2 minutes de lecture

author image

Vincent Ganne

Sell-off général, la surperformance du Bitcoin peut-elle durer ? L'analyse de Vincent Ganne
Test logo

Bitcoin

68248.0$

Notre fiche

Bitcoin

Actualités Bitcoin

Formations Bitcoin

Acheter Bitcoin (BTC)

Publicité Kraken

Stress géopolitique, sell-off général en bourse

Marché actions, marché obligataire, or, argent, la chute en bourse est générale en lien avec la situation géopolitique au Moyen-Orient. Le cours du Bitcoin est, quant à lui, toujours en hausse depuis le début du conflit, un arbitrage étonnant.

-16% pour le cours de l’argent-métal, -11% pour le cours de l’or, -10% pour les indices boursiers européens, -5% pour l’indice S&P 500 et -5% pour le prix des obligations occidentales en lien avec la très forte remontée des taux d’intérêt du marché. Voilà le schéma global qui s’est dessiné en bourse depuis le début des opérations militaires le samedi 28 février dernier.

Sur cette période, il y a deux leaders incontestés en bourse : le prix du pétrole, qui a progressé de 50 %, et le prix du gaz naturel (le contrat TTF qui fait référence en Europe) qui a progressé de 80 %.

Cette explosion du prix de l’énergie en bourse fait considérablement remonter les anticipations d’inflation et, dans ce contexte, le marché ne voit plus aucune baisse des taux de la FED avant l’année 2028 !

Le tableau ci-dessous dévoile les anticipations de politique monétaire de la FED selon l’outil CME FedWatch.

 

Naturellement, ces anticipations peuvent évoluer très rapidement selon la situation géopolitique, mais chaque jour qui passe augmente la pression fondamentale sur les actifs risqués en bourse.

Dans ce contexte global très ultra-négatif, le cours du bitcoin et des cryptos en général font l’exploit d’être en hausse ; la surperformance sur le marché des actions est sans appel et je vous en ai décrit les raisons dans mon précédent article posté dans les colonnes de Cryptoast. Ainsi, depuis 1 mois, le BTC est en hausse de 4 % et l'Ether de 9 %.

Le graphique ci-dessous expose les performances de toutes les classes d’actifs depuis le début des opérations militaires au Moyen-Orient.

Acheter la crypto Bitcoin en quelques clics avec Finst
Publicité - Investir comporte des risques (en savoir plus)

La surperformance de Bitcoin peut-elle durer ?

Alors, attention tout de même : la surperformance ne signifie pas nécessairement monter en bourse. Le Bitcoin pourrait continuer à surperformer le marché des actions mondial (si ce dernier continue de chuter) en étant stable ou simplement en baissant moins vite.

Cette surperformance face au marché des actions, face à l’or et face à l’argent peut-elle durer ?

Il semble que oui selon les enseignements de l’analyse technique appliquée aux ratios Bitcoin/Or et Bitcoin/Argent. Ces derniers ont validé des renversements haussiers depuis des zones basses du graphique de long terme ; l’arbitrage du marché est désormais en faveur du BTC et en défaveur des métaux précieux en bourse. Cette dynamique pourrait se maintenir ces prochains mois.

Acheter la crypto Bitcoin en quelques clics avec Finst
Publicité - Investir comporte des risques (en savoir plus)

La Newsletter crypto n°1 🍞

Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.

author profile picture

Vincent Ganne est un expert reconnu de l'analyse technique avec 18 ans d'expérience. Il intervient fréquemment sur BFM Business et produit des analyses exclusives pour Cryptoast Research. Fort de sa longue expérience, Vincent offre une approche globale des marchés financiers, en tenant compte des événements macroéconomiques et en utilisant de nombreux aspects de l'analyse graphique pour prévoir les tendances du Bitcoin et d'autres cryptomonnaies à moyen et long terme. Il a également occupé le poste de Senior Market Analyst & Business Development Manager pendant 3 ans chez TradingView, renforçant ainsi sa connaissance approfondie des marchés financiers.

Vincent Ganne

392 articles

Tous ses articles

guest
0 Commentaires
Inline Feedbacks
View all comments

D'autres articles sur vincent ganne

Voir plus
Tout voir
Test logo

BTC

Bitcoin

-0.84%

68248$

Notre fiche explicative sur

Bitcoin

Actualités Bitcoin

Formations Bitcoin

Acheter Bitcoin (BTC)

Publicité Kraken

Cryptoast

Le site qui explique tout de A à Z sur le Bitcoin, la blockchain et les crypto-monnaies. Des actualités et des articles explicatifs pour découvrir et progresser dans ces secteurs !


Les articles les plus lus

Les whales Bitcoin vendent leurs BTC presque immédiatement rachetés par les institutions

Les whales Bitcoin vendent leurs BTC presque immédiatement rachetés par les institutions

 620 000 bitcoins créés par erreur ? Quand des universitaires se trompent (encore) sur des principes de base

620 000 bitcoins créés par erreur ? Quand des universitaires se trompent (encore) sur des principes de base

 La levée de fonds communautaire de Bitstack a la cote : déjà 15 000 inscrits et 16 millions d'euros de promesses

La levée de fonds communautaire de Bitstack a la cote : déjà 15 000 inscrits et 16 millions d'euros de promesses

 « J’ai prédit la crise financière de 2008, ce qui arrive pourrait être encore pire »

« J’ai prédit la crise financière de 2008, ce qui arrive pourrait être encore pire »