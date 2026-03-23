Sell-off général, la surperformance du Bitcoin peut-elle durer ? L'analyse de Vincent Ganne

Marché actions, marché obligataire, or, argent, la chute en bourse est générale en lien avec la situation géopolitique au Moyen-Orient. Le Bitcoin est, quant à lui, toujours en hausse depuis le début du conflit, un arbitrage étonnant. Découvrez l'analyse de Vincent Ganne sur la situation.

Stress géopolitique, sell-off général en bourse

Marché actions, marché obligataire, or, argent, la chute en bourse est générale en lien avec la situation géopolitique au Moyen-Orient. Le cours du Bitcoin est, quant à lui, toujours en hausse depuis le début du conflit, un arbitrage étonnant.

-16% pour le cours de l’argent-métal, -11% pour le cours de l’or, -10% pour les indices boursiers européens, -5% pour l’indice S&P 500 et -5% pour le prix des obligations occidentales en lien avec la très forte remontée des taux d’intérêt du marché. Voilà le schéma global qui s’est dessiné en bourse depuis le début des opérations militaires le samedi 28 février dernier.

Sur cette période, il y a deux leaders incontestés en bourse : le prix du pétrole, qui a progressé de 50 %, et le prix du gaz naturel (le contrat TTF qui fait référence en Europe) qui a progressé de 80 %.

Cette explosion du prix de l’énergie en bourse fait considérablement remonter les anticipations d’inflation et, dans ce contexte, le marché ne voit plus aucune baisse des taux de la FED avant l’année 2028 !

Le tableau ci-dessous dévoile les anticipations de politique monétaire de la FED selon l’outil CME FedWatch.

Naturellement, ces anticipations peuvent évoluer très rapidement selon la situation géopolitique, mais chaque jour qui passe augmente la pression fondamentale sur les actifs risqués en bourse.

Dans ce contexte global très ultra-négatif, le cours du bitcoin et des cryptos en général font l’exploit d’être en hausse ; la surperformance sur le marché des actions est sans appel et je vous en ai décrit les raisons dans mon précédent article posté dans les colonnes de Cryptoast. Ainsi, depuis 1 mois, le BTC est en hausse de 4 % et l'Ether de 9 %.

Le graphique ci-dessous expose les performances de toutes les classes d’actifs depuis le début des opérations militaires au Moyen-Orient.

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La surperformance de Bitcoin peut-elle durer ?

Alors, attention tout de même : la surperformance ne signifie pas nécessairement monter en bourse. Le Bitcoin pourrait continuer à surperformer le marché des actions mondial (si ce dernier continue de chuter) en étant stable ou simplement en baissant moins vite.

Cette surperformance face au marché des actions, face à l’or et face à l’argent peut-elle durer ?

Il semble que oui selon les enseignements de l’analyse technique appliquée aux ratios Bitcoin/Or et Bitcoin/Argent. Ces derniers ont validé des renversements haussiers depuis des zones basses du graphique de long terme ; l’arbitrage du marché est désormais en faveur du BTC et en défaveur des métaux précieux en bourse. Cette dynamique pourrait se maintenir ces prochains mois.

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