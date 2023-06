SEC : Gary Gensler estime que « nous n'avons pas besoin de plus de monnaies numériques »

Alors que la SEC a assigné en justice les deux plus grandes plateformes d’échange américaines, son directeur Gary Gensler est en campagne. Il a ainsi affirmé dans une interview qu’il n’y avait pas besoin de plus de monnaies numériques. Cela révèle l’intention du gendarme financier américain, qui souhaite manifestement faire flancher l’écosystème crypto.

Gary Gensler estime que les monnaies numériques sont inutiles

Le directeur de la SEC a fait part de son opinion tranchée dans un entretien auprès de CNBC. Gary Gensler a ainsi affirmé que les versions numériques des monnaies fiduciaires étaient suffisantes :

« Écoutez, nous n’avons pas besoin de plus de monnaies numériques. Nous avons déjà une monnaie numérique, cela s’appelle le dollar. Cela s’appelle l’euro, ou cela s’appelle le yen. Ils sont tous numériques désormais. »

Par ailleurs, il a réitéré sa méfiance en ce qui concerne les plateformes d’échange de cryptomonnaies, estimant qu’elles remplissent des rôles trop variés :

« Ces plateformes d’échange, elles disent qu’elles sont des exchanges, mais elles mélangent plusieurs fonctions. Dans la finance traditionnelle, on ne voit pas le New York Stock Exchange qui financerait également des fonds spéculatifs. »

Pour Gary Gensler, il est ainsi nécessaire de « protéger » les consommateurs.

👉 Retrouvez notre guide – Comment acheter du Bitcoin en 2023 ?

Acheter des cryptos sur eToro

L'investissement dans les cryptomonnaies est proposé par eToro (Europe) Ltd en tant que PSAN enregistré auprès de l'AMF. L'investissement dans les crypto-actifs est très volatil. Il n'existe pas de protection des consommateurs. Investir est risqué ( en savoir plus

Se conformer à la règle… Mais quelle règle ?

Gary Gensler a donc réaffirmé que les plateformes d’échange devaient « se mettre en conformité » avec les réglementations américaines. Mais il s’agit de la base du problème. Coinbase et d’autres acteurs ont plusieurs fois demandé au gendarme financier américain de clarifier ses règles, afin de se mettre en conformité. Mais le dialogue a été rompu entre les deux entités.

C’est un positionnement fragile pour la SEC, qui d’un côté affiche une hostilité manifeste au secteur, mais qui laisse peu de place pour établir un cadre réglementaire clair. Au point que des critiques ont commencé à émerger à l’encontre de Gary Gensler, notamment du côté du parti républicain.

Dernier point, et pas des moindres : la régulation du secteur est devenue un enjeu de campagne pour la présidentielle des États-Unis. Avec d’un côté, des Démocrates qui se hâtent de se détacher du secteur, embarrassés par le lien entre FTX et leur propre parti. Et de l’autre, des Républicains qui se font les chantres de la liberté économique.

La campagne de Gary Gensler est donc éminemment politique, mais ses effets pourraient être durables… Et précipiter les entreprises crypto vers des régions du monde plus ouvertes à la blockchain. Les mois à venir seront donc cruciaux.

👉 Écoutez cet article et toutes les autres actualités crypto sur Spotify

Cryptoast Research Passez vos investissements à la vitesse supérieure avec les analyses de Prof Chaîne

Source : CNBC

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page présente des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article sont affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.