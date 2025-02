La SEC va annuler ses poursuites contre Coinbase

Après un an et demi de bataille judiciaire, Coinbase a informé que la Securities and Exchange Commission (SEC) était sur le point d'abandonner ses poursuites. Cela pourrait marquer un tournant en matière de régulation aux États-Unis.

