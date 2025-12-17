La SEC abandonne son enquête de 4 ans sur Aave sans poursuites

Aucune poursuite ne sera faite contre Aave : voici la conclusion de quatre ans d'enquête sur le protocole par la SEC (Securities and Exchange Commission). L'annonce a été faite mardi 16 décembre 2025 par le fondateur Stani Kulechov ; elle met fin à une longue période d'incertitude réglementaire pour l'une des plateformes DeFi les plus utilisées.

La fin de quatre années de pression réglementaire pour Aave

Stani Kulechov, fondateur et CEO de Aave, a partagé une bonne nouvelle sur X ce mardi 16 décembre 2025 : la SEC « n'a pas l'intention de recommander une action coercitive » contre Aave, a-t-il publié avec la lettre de l'agence en photo.

Depuis quatre ans, les régulateurs américains surveillaient en effet de très prêt les protocoles de finance décentralisée. Mais la SEC n'avait jamais publié d'avis Wells (une notification officielle informant qu'elle envisage d'engager des poursuites à son encontre) contre Aave.

🪙 Tout savoir sur Aave (AAVE), le protocole de prêt et d'emprunt de cryptomonnaies

L'enquête portait apparemment sur le statut du token AAVE et sur les activités de prêt du protocole, pour déterminer s'ils devaient être enregistrés comme valeurs mobilières.

Le fondateur décrit cette période comme un combat épuisant :

blockquote icon

Ce processus a exigé des efforts et des ressources considérables de notre équipe pour protéger Aave, son écosystème et la DeFi dans son ensemble. La DeFi a subi une pression réglementaire injuste ces dernières années

Il se réjouit ainsi d'entrer dans une nouvelle ère où les développeurs peuvent construire l'avenir de la finance.​

