SAP développe un logiciel pour les paiements transfrontaliers en stablecoins

Le géant des logiciels d’entreprises SAP travaille sur une solution pour faciliter les paiements transfrontaliers en stablecoins. Utilisant l’USDC et l’EUROC de Circle, ce logiciel permettra d’intégrer ces paiements directement dans les mouvements comptables des sociétés.

SAP se lance dans les paiements transfrontaliers en stablecoins

Si nous sommes encore loin d’une adoption de masse, les paiements transfrontaliers en cryptomonnaies sont de plus en plus courants, comme nous avons pu le voir à l’occasion du baromètre Web3 de Coinhouse et Deloitte en avril dernier. Cette tendance se confirme, avec l’éditeur de logiciels d’entreprises SAP, qui développe sa solution de paiements en stablecoin.

L’entreprise part d’un postulat concret : les transferts bancaires sont lents et chers. Ainsi, les cryptomonnaies, et particulièrement les stablecoins en raison d’une volatilité moindre, peuvent constituer une alternative rapide et efficace.

Toutefois, l’un des freins à cette adoption est la difficulté d’intégrer ces mouvements à la comptabilité d’une société, et c’est donc là que se place « SAP Digital Currency Hub ».

Cette solution s’intégrera directement dans la suite des ERP SAP, et constituera une interface pour accéder à la blockchain, tout en comptabilisant les mouvements dans le bilan, en faisant le lien entre les différentes opérations commerciales :

« Après la phase de test, attendez-vous à ce que les paiements avec les monnaies numériques soient étroitement intégrés aux processus financiers de votre système SAP ERP sous-jacent (SAP Business One, Business ByDesign ou S/4HANA Cloud), ce qui en fait un processus entièrement automatisé avec un rapprochement autonome. »

L’USDC et l’EUROC à l’honneur

Deux stablecoins sont utilisés pour le système de paiements transfrontaliers de SAP : l’USDC et l’EUROC. Tous des émis par Circle, ces actifs suivent respectivement le cours du dollar ainsi que celui de l’euro.

Pour le moment, « SAP Digital Currency Hub » est encore en test. Malgré tout, les entreprises intéressées sont invitées à essayer gratuitement cette solution avec des valeurs fictives sur un testnet, avant un déploiement complet dont la date n’a pas encore été dévoilée.

Alors que de nombreuses banques centrales du monde entier travaillent sur leurs monnaies numériques (MNBC), celles-ci n’arriveront pas à maturité avant plusieurs années. Pendant ce temps, notre écosystème dispose d’une longueur d’avance, avec des solutions concrètes qui fonctionnent déjà, et dont l’intégration par des géants comme SAP pourrait leur apporter encore plus de légitimité.

Source : SAP

