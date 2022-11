Sam Bankman-Fried achève un mystérieux message sur Twitter

Quelle sera la prochaine lettre ? C’est ce que se demandait la communauté alors que Sam Bankman-Fried, l’ex-PDG de FTX, écrivait lettre par lettre un mystérieux message sur Twitter. Ce dernier est achevé, mais on n’est toujours pas certain de ce qu’il a essayé de communiquer…

Sam Bankman-Fried achève son message sur Twitter

Cela suscitait depuis hier la curiosité de la communauté – et quelques questionnements sur l’équilibre mental de Sam Bankman-Fried. Commencé par « What », le message était suivi de plusieurs lettres. Apparemment lassé du jeu, l’ex-PDG de FTX l’a achevé d’un coup : les lettres épellent la phrase « What happened » (Que s’est-il passé / Ce qu’il s’est passé) :

10) [NOT LEGAL ADVICE. NOT FINANCIAL ADVICE. THIS IS ALL AS I REMEMBER IT, BUT MY MEMORY MIGHT BE FAULTY IN PARTS.] — SBF (@SBF_FTX) November 15, 2022

Tout cela s’achève par un disclaimer légal :

« Ceci n’est pas un conseil légal ou financier. C’est tout ce dont je me rappelle, mais ma mémoire pourrait être partiellement défaillante. » 🔴 DIRECT – Suivre l’affaire FTX en temps réel

Ce que les utilisateurs de Twitter on plutôt questionné, c’est les raisons qui ont poussé SBF à écrire ce message, alors que son empire s’est effondré. Interrogé par le New York Times dimanche soir, l’homme a simplement dit :

« J’improvise. Je pense que c’est le bon moment pour le faire. »

Vraiment ? On peut s’interroger sur les motivations de Sam Bankman-Fried, alors que l’article du New York Times révèle de nombreuses failles dans la gestion de FTX. L’ex-PDG admet ainsi les liens troubles entre Alameda Research et FTX, l’exchange ayant prêté des milliards de dollars de fonds clients à l’entreprise d’investissement.

Des tweets supprimés par Sam Bankman-Fried

Certains suggèrent que les frasques de SBF servent à détourner l’attention de plusieurs tweets supprimés depuis que l’affaire FTX a éclaté. The Tie Terminal a compilé une liste de ces derniers, qui sont désormais consultables dans une archive. Étant donné ce que l’on sait désormais, les tweets montrent que Sam Bankman-Fried a menti à plusieurs reprises à sa communauté.

We've archived @SBF_FTX's tweets over the past year. Due to the recent bankruptcy, and growing concern around his account activity, we've decided to release the list of 118 tracked tweets that have since been deleted after posting.https://t.co/ts04Mbvv1z — The Tie (@TheTieIO) November 15, 2022

Le 11 novembre, au début de la crise, il affirmait ainsi :

« FTX va bien, les actifs vont bien. FTX dispose d’assez [de liquidités] pour couvrir tous les fonds des clients. Nous n’investissons pas les actifs des clients. »

Le « milliardaire le plus généreux », comme on le surnommait encore récemment, a bien couvert ses traces. Les seules personnes qui étaient au courant des emprunts d’Alameda Research auraient été Caroline Edison, la PDG d’Alameda Research et ancienne compagne de Sam Bankman-Fried, Nishad Singh, l’ingénieur en chef de FTX, ainsi que Gary Wang, le directeur technique.

Cette affaire révèle donc de plus en plus de failles entre l’image de Sam Bankman-Fried et ses agissements réels. On ne sait pas où se trouve actuellement l’ex-milliardaire, qui devra certainement faire face à des peines de justice. L’affaire FTX est donc loin d’être achevée.

Source : The New York Times - Image : FTX

