Sam Bankman-Fried aurait demandé à l’avocat de FTX de trouver des « justifications légales » pour les milliards disparus

L’avocat général de FTX, Can Sun, a témoigné à son tour lors du procès de Sam Bankman-Fried. Il affirme ne pas avoir su que les milliards de dollars de déficit provenaient des fonds des clients, et aurait quitté précipitamment la société. Qu’avons-nous appris ?

L’avocat général de FTX témoigne lors du procès de Sam Bankman-Fried

C’est la fin de la troisième semaine du procès de Sam Bankman-Fried, et elle s’achève avec le témoignage de Can Sun, l’ex-avocat général de FTX. L’homme a signé un accord de non-poursuite : il ne sera pas poursuivi pour son rôle dans l’affaire, en échange de son témoignage. Il a affirmé ne pas avoir su qu’Alameda Research était autorisée à effectuer des retraits illimités sur FTX :

« Je n’ai jamais approuvé quoi que ce soit de cette sorte, et je ne l’aurais jamais fait dans tous les cas. »

L’avocat général de FTX avait par contre appris que les positions d’Alameda Research sur FTX ne pouvaient pas être liquidées automatiquement, et que la société pouvait avoir des soldes négatifs sur la plateforme d’échange. Il affirme en avoir parlé avec Sam Bankman-Fried et Nishad Singh.

À l’époque, ces derniers auraient promis des changements : ils ont confirmé vouloir mettre en place des liquidations retardées pour Alameda Research. Par ailleurs, ils auraient dit à Can Sun que les clients de FTX, ainsi que les régulateurs, seraient tenus au fait de ces mécanismes. Mais ces changements n’auraient jamais été implémentés.

Des prêts avec l’argent des clients, dont l’avocat n’était pas conscient ?

Parmi les responsabilités qu’avait Can Sun au sein de FTX, il y avait l’approbation de prêts personnels pour les employés. On rappelle en effet que Sam Bankman-Fried, Nishad Singh et Gary Wang ont contracté des prêts auprès d’Alameda Research. L’avocat général de FTX a par ailleurs lui-même emprunté 2,3 millions de dollars, afin d’acheter une propriété dans les Bahamas. Il affirme qu’il ne savait pas que les milliards de dollars distribués aux équipes de FTX provenaient des dépôts des clients.

Éventuellement, Can Sun a appris que l’entreprise opérait avec un trou financier de plusieurs milliards de dollars. À ce moment, en novembre 2022, il aurait essayé de confronter les dirigeants de FTX, dont Sam Bankman-Fried. Mais il n’aurait pas réussi à obtenir d’informations définitives. L’ex-PDG de FTX lui aurait même demandé de trouver « des justifications légales » plausibles pour le trou de 7 milliards de dollars. Le jour même, Can Sun a envoyé sa démission à FTX. Trois jours plus tard, l’entreprise se déclarait en faillite.

C’est un témoignage accablant de plus pour Sam Bankman-Fried. On ne sait toujours pas si l’ex-PDG de FTX témoignera. D’ici là, le procès prend une pause d’une semaine, et reprendra jeudi prochain.

Source : The Block

