Le Salvador rembourse 800 millions de dollars de dettes, Nayib Bukele dénonce les « médias menteurs »

Sur Twitter, le président du Salvador Nayib Bukele a annoncé que son gouvernement avait remboursé 800 millions de dollars de dettes obligataires arrivant à échéance le même jour, et ce avec les intérêts inhérents.

Dans le même tweet, Nayib Bukele exprimait ses regrets concernant le manque de couverture médiatique de cette nouvelle dans la mesure où ces mêmes médias, qu'il qualifie de menteurs, ont écrit « des centaines d'articles » remettant en cause la stabilité financière du pays à cause de son adoption du Bitcoin (BTC) en septembre 2021.

In the past year, almost every legacy international news outlet said that because of our “#Bitcoin bet”, El Salvador was going to default on its debt by January 2023 (since we had an 800 million dollar bond maturing today).

Literally, hundreds of articles https://t.co/rEiK7K13U4

— Nayib Bukele (@nayibbukele) January 24, 2023