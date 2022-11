Le Salvador prévoit des obligations d'État adossées au Bitcoin (BTC)

Malgré la chute du cours du Bitcoin (BTC) depuis son record historique de novembre 2021, le Salvador garde son enthousiasme pour la première cryptomonnaie au monde.

Récemment, Maria Luisa Hayem, la ministre de l'Économie du pays, a présenté au corps législatif un projet de loi sur les actifs numériques.

Composé d'une trentaine de pages, ce projet législatif a l'ambition d'implémenter un cadre juridique pour faciliter l'adoption des cryptomonnaies :

De plus, si cette loi est votée, le Salvador mettra en place des obligations d'État adossées au Bitcoin (BTC).

À l'échelle du pays, la somme espérée par ces obligations est importante : l'objectif du gouvernement salvadorien est de lever 1 milliard de dollars, ce qui représente près de 4% du PIB du pays.

Ces obligations, surnommées « Volcano Bonds », permettront au pays d'accroître ses stocks de bitcoins. De plus, l'État veut investir dans l'exploitation énergétique et minière de Bitcoin en utilisant la géothermie volcanique.

En échange, les investisseurs obtiendront un rendement de 6,5 % sur la somme investie, et recevront des dividendes en bitcoins par le biais de la plateforme Blockstream.

D'ailleurs, l'exchange de cryptomonnaie Bitfinex a été choisi pour traiter l'émission des obligations du Salvador. D'après le directeur technique de Bitfinex Paolo Ardoino :

Digital securities law will enable El Salvador to be the financial center of central and south America.

🇸🇻 https://t.co/1QBcrjxQCC

— Paolo Ardoino 🍐 (@paoloardoino) November 23, 2022