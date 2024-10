Nayib Bukele, président du Salvador, a rencontré Victoria Villarruel, vice-présidente de l'Argentine, pour aborder les enjeux de sécurité et l'utilisation du Bitcoin. Cette rencontre, axée sur des préoccupations communes, illustre l'intérêt grandissant pour les idées de Nayib Bukele, notamment l'intégration du Bitcoin dans les relations internationales.

Le Salvador et l'Argentine parlent de Bitcoin

Ce mardi, Victoria Villarruel, Vice-présidente de l'Argentine, a reçu le Président du Salvador, Nayib Bukele, pour discuter de divers sujets en lien avec les 2 pays, notamment la sécurité et la lutte contre le crime organisé.

Nayib Bukele a également rencontré plusieurs sénateurs argentins pour aborder ces mêmes thèmes et répondre aux questions sur la gestion salvadorienne des conflits liés aux maras (gangs).

🌎 Pour aller plus loin, découvrez l'équipe de Découvre Bitcoin, des francophones qui collaborent avec le gouvernement salvadorien.

Lors des discussions en Bukele et les politiques argentins, le président du Salvador aurait déclaré :

« Nous sommes passés du pays le plus dangereux du monde, avec un taux de 103 homicides pour 100 000 habitants, à 50. [...] L'union de tous les secteurs et le soutien total de la société étaient cruciaux pour affronter le problème. »

Le président du Salvador aurait détaillé le plan en 7 étapes, qui lui a permis de reprendre le contrôle des prisons, de créer plus d'opportunités de travail pour les jeunes, et d'investir dans la sécurité grâce aux nouvelles technologies. Nayib Bukele a également souligné l'importance d'investir dans l'éducation, la santé et le tourisme.

La vice-présidente Villarruel a exprimé son souhait de renforcer les relations entre l'Argentine et le Salvador, ajoutant qu'elle avait également discuté de Bitcoin avec Nayib Bukele :

« Nous avons parlé en privé avec le président Bukele de Bitcoin, un sujet qui nous intéresse beaucoup tous les 2. »

Depuis l'élection de Milei à la présidence, l'économie argentine semble s'améliorer, et l'inflation a nettement baissé. Le pays encourage désormais une utilisation libre et concurrentielle des monnaies, facilitant ainsi l’adoption du Bitcoin (BTC) offrant une alternative à la population non bancarisée.

Les idées du Salvador et de Bukele ont de l'écho dans le monde entier

Plus tôt cette année, l'ambassadeur de Russie au Salvador a révélé que le Salvador cherchait à renforcer ses relations avec la Russie, notamment en proposant l'utilisation du Bitcoin pour contourner les sanctions occidentales auxquelles les acteurs russes sont confrontés.

Les idées et la voix de Nayib Bukele se répandent progressivement à l'échelle mondiale. Le président a récemment pris la parole à l'Assemblée générale des Nations unies, dénonçant la censure pratiquée par certains gouvernements et critiquant les faiblesses des politiques des puissances occidentales.

Il a souligné que la sécurité publique est une condition essentielle à la liberté et affirmé que, contrairement à d'autres pays qui se revendiquent démocratiques, le Salvador respecte véritablement la liberté d'expression. Nayib Bukele a également accusé les grandes puissances de mépriser les petites nations, rappelant l'importance de la souveraineté de son pays.

Source : Sénat argentin

