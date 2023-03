Salvador : Nayib Bukele va présenter un projet de loi pour supprimer les taxes sur l'innovation technologique

Le Président du Salvador, Nayib Bukele, continue de montrer son attrait pour les nouvelles technologies. Connu pour avoir fait du Bitcoin (BTC) une monnaie légale au Salvador, ce petit pays d'Amérique centrale, Nayib Bukele a fait savoir qu'il allait envoyer un projet de loi au Congrès afin de supprimer tous les impôts relatifs à l'innovation technologique.

Next week, I’ll be sending a bill to congress to eliminate all taxes (income, property, capital gains and import tariffs) on technology innovations, such as software programming, coding, apps and AI development; as well as computing and communications hardware manufacturing.

— Nayib Bukele (@nayibbukele) March 24, 2023