zkSync Era : le mainnet de la solution de scalabilité pour Ethereum est lancé

Aujourd'hui marque une étape importante pour zkSync Era et Ethereum : les portes du premier mainnet zkEVM sont désormais ouvertes pour que tout le monde puisse l'utiliser. Les développeurs, les projets et les utilisateurs peuvent désormais construire des applications décentralisées (DApps) et transférer des fonds pour expérimenter la puissance de zkEVM.

Le premier mainnet d'un zkEVM est maintenant disponible

Alors que la course entre les solutions de mise à l'échelle d'Ethereum fait rage, la plateforme de ZK rollup zkSync Era (ex-zkSync 2.0) vient de lancer son mainnet public. Ainsi, la blockchain zkSync Era est maintenant ouverte à tous et les développeurs d'applications décentralisées pourront accueillir leurs premiers utilisateurs.

zkSync Era est une blockchain de layer 2 construite sur Ethereum dans le but d'améliorer les performances et l'expérience utilisateur de cette dernière. Conçue en 2018 par Matter Labs, zkSync Era fonctionne avec la technologie des « zero-knowledge rollups » (ou zkRollups).

Concrètement, Matter Labs estime que la technologie des zkRollups offre, sur le long terme, une alternative plus sûre et plus efficace à la technologie des Optimitics Zollups, le mécanisme qui alimente notamment les réseaux Arbitrum (ARB) et Optimism (OP).

Quelles sont les forces de zkSync Era ?

Au-delà d'une haute scalabilité, l'architecture unique de zkSync Era se traduit par 3 principaux atouts.

L'abstraction native des comptes

zkSync Era dispose d'une abstraction de compte native. L'abstraction de compte consiste à séparer le processus de transaction des mécanismes sous-jacents de la blockchain. Pour faire simple, dans le cas de zkSync Era, cela permet d'éliminer la nécessité pour les utilisateurs de gérer les clés cryptographiques d'un portefeuille. Cela offre de nombreuses possibilités :

Récupérer votre compte si vous perdez les clés ;

Partager la sécurité de votre compte avec des appareils ou des personnes de confiance ;

Payer les frais de quelqu'un d'autre ou demander à quelqu'un d'autre de payer les vôtres ;

Regrouper des transactions par lots (par exemple, approuver et exécuter un swap en une seule fois) ;

Plus d'opportunités pour développeurs d'applications d'innover en matière d'expérience utilisateur.

En somme, l'abstraction des comptes ouvre la voie à une plus grande adoption de l'écosystème des cryptomonnaies.

La compression des données

La data availability, ou disponibilité des données en français, est la ressource la plus difficile à trouver pour tous les Rollups et représente la part la plus importante du coût de la transaction (bien que celui-ci soit déjà assez faible).

De ce côté zkSync Era est unique parmi les projets zkEVM existants en abordant ce problème en publiant les différences d'état au lieu des entrées de transaction. Cela présente de nombreux avantages, notamment comme une plus grande compression des données, des mises à jour beaucoup plus fréquentes de l'oracle, une confidentialité peu coûteuse ainsi qu'une extension de stockage hors chaîne transparente.

Un compilateur LLVM puissant

S'ils souhaitent migrer leurs applications sur zkSync Era, les développeurs n'ont pas besoin de réécrire leur code dans un nouveau langage ou d'utiliser des outils différents. Cela est rendu possible par l'investissement de Matter Labs dans la construction du premier compilateur basé sur LLVM pour les langages EVM (Solidity, Vyper, Yul).

LLVM ou Low Level Virtual Machine (Machine Virtuelle de Bas Niveau en français) est la pile de compilateurs la plus mature au monde et permettra d'améliorer considérablement les performances et l'expérience des développeurs au sein de l'écosystème de zkSync Era.

« Toutes ces caractéristiques, ainsi que notre feuille de route complète en matière de décentralisation, sont des éléments importants pour Hyperscalability : notre vision à long terme qui consiste à accélérer l'adoption massive des cryptomonnaies grâce à l'Internet illimité des Hyperchains alimentées par ZK sur Ethereum. Mais cette histoire est pour une autre fois. »

