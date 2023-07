Russie : Vladimir Poutine signe la loi d'introduction d'une monnaie numérique de banque centrale (MNBC)

La loi signée par le président russe rend les choses officielles : la future MNBC est désormais considérée comme une devise légale de la Russie. Selon le document validé par Vladimir Poutine, c’est la banque centrale de Russie qui sera l’opérateur du rouble numérique, et qui chapeautera les interactions avec les banques commerciales.

Le rouble numérique commencera à être testé à partir du 1er août prochain par la banque centrale. Des tests avaient déjà eu lieu ces derniers mois avec certains établissements bancaires, dont la Sberbank. Selon la gouverneure de la Banque de Russie, Elvira Nabiullina, les citoyens russes ne seront pas forcés d’utiliser le rouble numérique :

« Personne ne va forcer qui que ce soit à utiliser le rouble numérique. […] Mais nous espérons vraiment qu’il sera plus pratique et moins onéreux pour les personnes et les entreprises, et qu’elles l’utiliseront. Il s’agit d’une nouvelle opportunité. »