Royaume-Uni : l'industrie crypto dans le collimateur du Parlement

Au Royaume-Uni aussi, une vague de régulations semble se profiler à l’horizon pour l’industrie crypto. Un groupe parlementaire multi-partis a en effet créé un groupe de travail en vue de sortir un rapport sur le sujet, avec des recommandations de législation. Du côté du comité du Trésor, une enquête est également ouverte.

Le Royaume-Uni va-t-il cibler l’industrie crypto ?

Le groupe parlementaire est composé de ministre et de lords de tous les partis représentés. Baptisé « Crypto and Digital Assets All Party Parliamentary Group » (APPG), il a ouvert une enquête sur l’industrie crypto du Royaume-Uni.

Le but est d’interroger les acteurs de l’écosystème, les régulateurs et les autres experts afin qu’ils puissent s’exprimer sur « le besoin de régulation du secteur ». Ils auront jusqu’au 5 septembre pour faire entendre leurs voix et exposer leurs arguments auprès de l’APPG.

Au terme de cette première phase, un document sera créé :

« Le groupe va produire un rapport avec des recommandations clés, et il partagera ses conclusions avec le Gouvernement pour qu’il les considère, ainsi qu’avec le comité du Trésor au Parlement. »

Ce comité, qui fait le lien avec le Trésor au sein du Parlement du Royaume-Uni, a lui aussi ouvert une enquête récemment.

👉 Retrouvez toute l’actualité liée à la régulation des cryptomonnaies

Découvrir Alyra L'école consacrée à la blockchain

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués ( en savoir plus

Surveiller les crimes financiers et la publicité

Nous vous le rapportions ces derniers mois, le Royaume-Uni s’est inquiété de la publicité concernant les cryptomonnaies, et plusieurs ont été interdites sur le territoire. Cela sera donc une des cibles de cette enquête. Le groupe parlementaire se penchera aussi sur la question des crimes financiers liés aux cryptomonnaies, afin de déterminer « si les mesures de protection des consommateurs sont suffisantes ».

Le message est en tout cas clair : le Royaume-Uni compte réguler plus largement. Déjà, la Financial Conduct Authority (FCA) avait annoncé en juillet dernier qu’elle allait travailler de manière conjointe avec les États-Unis afin de mieux surveiller le secteur des crypto-actifs.

Lisa Cameron, la présidente de ce groupe de travail au Parlement, a par ailleurs insisté sur la nécessité de continuer à faire des efforts en ce sens :

« Il est vital que le Royaume-Uni continue sur sa lancée et que le gouvernement et les régulateurs tiennent leurs promesses quand il s’agit des cryptomonnaies et des actifs numériques. »

En plein bear market, on note en tout cas des initiatives de régulation au niveau global. C’est un passage presque obligé pour l’industrie crypto, qui a pris une grande ampleur. Reste donc à voir si cette étape se fera sans trop la freiner dans son développement.

👉 Sur le même sujet – Au Royaume-Uni, les portefeuilles auto-hébergés ne seront finalement pas surveillés

Rejoignez des experts et une communauté Premium PRO Investissez dans vos connaissances crypto pour le prochain bullrun

Source : CryptoUK

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque dimanche 👌 Et c'est tout. Toast ! mail@toast.com Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page présente des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article sont affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens. Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.