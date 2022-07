Le Royaume-Uni et les États-Unis travailleront ensemble sur la régulation des cryptomonnaies

Un front commun pour mieux surveiller les cryptomonnaies ? Les régulateurs du Royaume-Uni et des Etats-Unis confirment qu'ils vont travailler de manière conjointe sur l'encadrement du secteur.

Le Royaume-Uni et les États-Unis main dans la main pour surveiller les cryptomonnaies

La nouvelle a été confirmée par Nikhil Rathi, le directeur général de la Financial Conduct Authority (FCA), le gendarme financier britannique. Dans un discours donné en fin de semaine dernière, il confirmait les plans de la FCA en termes de régulation. En particulier, il soulignait un rapprochement à venir des régulateurs du Royaume-Uni et des États-Unis, dans le secteur des cryptomonnaies :

« Les États-Unis et le Royaume-Uni vont renforcer leurs liens en ce qui concerne la régulation des crypto-actifs et les développements du marché – y compris en ce qui concerne les stablecoins et l’exploration des monnaies numériques de banque centrale. »

Rathi justifie ce choix par la place prépondérante occupée par les deux économies, expliquant que « nous avons deux des centres financiers les plus grands et les plus globalement interconnectés du monde ». Bien que cela ne soit pas exprimé par le directeur général de la FCA, il y a aussi la question du Brexit. Le Royaume-Uni se retrouve plus isolé en termes de régulation depuis qu’il a quitté l’Union européenne, et cherche donc des alliés dans ce secteur.

Une industrie qui a évolué ?

De manière notable, Nikhil Rathi considère que les acteurs de l’industrie ne sont désormais plus en opposition avec la régulation, mais qu’ils accueillent plutôt favorablement ces nouveaux cadres :

« Dans le passé, les firmes innovantes auraient demandé moins de régulation. Désormais, elles comprennent et apprécient le fait que les règles sont là pour fournir des certitudes. »

Plusieurs initiatives sont déjà en cours de manière conjointe. Cette semaine, le Royaume-Uni, les États-Unis et Singapour ont ainsi annoncé le lancement de l’initiative IOSCO. Ce groupe de travail planchera sur la gestion des risques liés à la finance décentralisée et les marchés cryptos dans leur ensemble.

Historiquement, le Royaume-Uni s’est montré plutôt hostile au secteur des cryptomonnaies. En mars, la FCA annonçait ainsi la fermeture temporaire de tous les distributeurs à Bitcoin (BTC) du Royaume-Uni, aucun n’étant en conformité avec les règles. Aux côtés des États-Unis, le Royaume-Uni avait également affirmé vouloir mieux contrôler les stablecoins, suite à l’effondrement de Terra (LUNA). Reste donc à voir si le pays parviendra à être vecteur d’innovation tout en encadrant plus largement le secteur.

Source : FCA

