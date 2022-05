Roland-Garros lance une collection de NFTs et inaugure le premier court de tennis virtuel

Roland-Garros se lance dans le Web 3.0

Pour l'édition 2022 du célèbre tournoi de tennis, Roland-Garros et la Fédération Française de Tennis (FTT) se lancent dans l'univers du Web 3.0. Le 22 mai sera marqué par l'inauguration du court Philippe-Chatrier virtuel et le lancement d'une collection de tokens non fongibles (NFTs).

Baptisée « RG game, seat & match », celle-ci verra le jour sur le réseau Polygon (MATIC), une solution de seconde couche de la blockchain Ethereum (ETH). Elle sera composée de 5000 NFTs uniques, vendus à un prix unitaire de 200 euros, représentant chacun un siège virtuel numéroté du court Philippe-Chatrier.

Aperçu de la collection de NFTs de Rolland-Garros

La détention d'un NFT de la collection « RG game, seat & match » permettra de rejoindre une communauté de fans de tennis et d'accéder à des expériences uniques. Il permettra également de participer à divers concours pour tenter de remporter des cadeaux et avantages intéressants.

Les numéros de sièges présents sur les NFTs permettront de tirer au sort des gagnants facilement. À titre d'exemple, les détenteurs des NFTs se verront offrir aléatoirement les 55 balles qui seront utilisées sur le court central durant le tournoi, des 1ers tours à la finale.

Dès le 19 mai, il sera possible de se procurer un NFT de la collection directement sur le site Internet de Roland-Garros. C'est une initiative importante, notamment lorsque l'on connait l'envergure de ce tournoi du Grand Chelem. Sur l'année 2021, France Televisions a recensé 39 millions de téléspectateurs uniques sur ses antennes.

Source : Rolland-Garros

