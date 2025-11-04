Ripple poursuit son expansion auprès des institutions : Récap crypto de la nuit du 3 au 4 novembre 2025

Les flux d’investissement se réorientent après les annonces de la Fed et les ETF Solana séduisent les investisseurs, tandis que Ripple accélère son expansion institutionnelle. Chainlink renforce ses liens avec la finance traditionnelle et le sentiment de peur extrême s’installe sur le marché.

Ripple poursuit son expansion auprès des institutions

Ripple a annoncé l’acquisition de Palisade, société spécialisée dans la conservation d’actifs numériques, afin d’élargir ses services destinés aux institutions. Cette opération fait suite à l’achat de Hidden Road en avril pour 1,25 milliard de dollars, confirmant la stratégie de Ripple de renforcer sa présence mondiale dans la DeFi et les services financiers. Le climat reste favorable à Ripple après la fin de son conflit réglementaire avec la SEC.

Acheter facilement la crypto XRP avec eToro

Publicité – Investir dans les cryptomonnaies est risqué et ne convient pas à tout le monde - Vous pourriez perdre la totalité de votre investissement. Comprenez les risques ici

Forte sortie de capitaux des fonds crypto, mais Solana résiste

Suite aux commentaires de la Réserve fédérale, les fonds crypto ont enregistré 360 millions de dollars de sorties. En parallèle, les ETF Solana ont attiré 421 millions de dollars d’entrées, soutenus par le lancement du nouveau fonds avec staking de Bitwise. Ces flux opposés traduisent des mouvements contrastés entre la prudence générale du marché et l’engouement croissant pour Solana.

Ethereum sous pression avant sa mise à jour Fusaka

Ethereum a subi une pression autour des 3 000 dollars alors que les sorties d’ETF atteignaient 364 millions de dollars et que la demande institutionnelle se refroidissait. En prévision de la mise à jour Fusaka début décembre, le réseau a cependant enregistré une hausse d’activité avec des records de transactions et d’adresses actives, tandis que les frais diminuaient. Consensys préparerait par ailleurs son entrée en bourse avec le soutien de JPMorgan et Goldman Sachs.

Chainlink s’allie à FTSE Russell et consolide sa position

Chainlink s’est associé à FTSE Russell pour intégrer pour la première fois d’importants indices boursiers mondiaux on-chain via DataLink. Cette initiative symbolise une convergence accrue entre la finance traditionnelle et la blockchain. Elle survient alors que Chainlink multiplie les partenariats avec Mastercard et JPMorgan, et que Bitwise a déposé une demande d’ETF basé sur le token LINK.

Strategy renforce ses réserves en Bitcoin

Strategy a acheté 397 bitcoins entre le 27 octobre et le 2 novembre, à un prix moyen de 114 771 dollars, pour un total de 45,6 millions de dollars. L’entreprise a en parallèle lancé le $STRE, sa première action préférentielle perpétuelle libellée en euros, émise à 100 euros l’unité avec un dividende annuel de 10 %. Les fonds levés seront utilisés pour financer de futurs achats de Bitcoin.

Investissez dans le Bitcoin et sécurisez votre patrimoine

Publicité - Votre capital est à risque. D'autres frais s'appliquent. Pour plus d'informations, visitez etoro.com/trading/fees Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perdre de l'argent rapidement en raison de l'effet de levier. 61% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent en négociant des CFD avec ce fournisseur. Vous devez savoir si vous comprenez le fonctionnement des CFD et si vous pouvez vous permettre de perdre votre argent. Vous ne perdrez jamais plus que le montant investi dans chaque position. ( en savoir plus

Grayscale poursuit l’élargissement de son offre d’ETF

Grayscale a révélé des frais de 0,35 % pour ses ETF XRP et Dogecoin, dans la continuité de sa stratégie d’expansion. Cette annonce vient après le lancement de ses ETF Ethereum avec staking et l’obtention de l’approbation réglementaire pour le premier fonds multi-crypto réunissant BTC, ETH, XRP, SOL et ADA.

Tharimmune parie gros sur le Canton Coin

Tharimmune a injecté 540 millions de dollars dans le Canton Coin pour renforcer sa trésorerie crypto. Cette opération figure parmi les plus importants financements de trésorerie réalisés à ce jour et traduit un intérêt croissant pour les réserves d’actifs numériques au sein des entreprises.

FTX revient sur sa décision concernant les remboursements

FTX a retiré sa demande visant à limiter les remboursements en Chine, en Russie et dans d’autres juridictions restreintes. Le processus de remboursement des créanciers se poursuit, avec environ 5 milliards de dollars prévus à partir du 30 mai 2025 et 1,6 milliard de dollars envisagé pour fin septembre 2025. Cette décision reflète également un apaisement des tensions USA-Chine et l’évolution des régulations locales.

Wintermute dément toute poursuite contre Binance

Wintermute a nié les rumeurs affirmant que l’entreprise aurait engagé des poursuites contre Binance, qualifiant ces allégations de « sans fondement ». Ce démenti intervient dans un climat marqué par plusieurs décisions américaines concernant des acteurs majeurs du secteur comme Coinbase et OKX.

Suivez les actualités crypto en temps réel sur notre groupe Telegram

Publicité

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.