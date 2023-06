Ripple obtient la révélation des documents Hinman par la SEC - Comment le XRP réagit-il ?

Après de nombreux mois de patience, Ripple a finalement remporté une bataille face à la Securities and Exchange Commission (SEC). Récemment, l'institution américaine a révélé publiquement de nouveaux documents concernant William Hinman, un ancien directeur de la SEC œuvrant au sein du département dédié au financement des entreprises.

🔴 DIRECT – Suivre la croisade de la SEC contre les cryptomonnaies en temps réel

Dans le cadre du procès confrontant l'émetteur du XRP et la SEC, ces fichiers révèlent des échanges d'e-mails entre Hinman et l'institution de régulation au cours d'un discours à préparer. Réalisé en 2018, Hinman y abordait notamment la question de la régulation des cryptomonnaies :

1/ It’s been 5 years since Bill Hinman gave his infamous speech – and through the SEC’s lawsuit against @Ripple (and 7 court orders), we can finally share what happened behind the scenes through the now public emails / drafts of the speech. pic.twitter.com/sx2TpW0TYe

— Stuart Alderoty (@s_alderoty) June 13, 2023